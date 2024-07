Wegen großer Nachfrage: Ettenheim sucht weitere Stadtführer

1 Die Ettenheimer Stadtführer suchen Verstärkung. Foto: Decoux

Die Barockstadt aus einem neuen Blickwinkel entdecken: Die Nachfrage danach ist so groß, dass die aktuelle Crew sie nicht mehr decken kann. Deshalb planen Stadt und Volkshochschule einen neuen Ausbildungslehrgang.









Die Zahl an Anfragen für Führungen steigt weiter an. Immer mehr interessierte Einzelpersonen und Gruppen wollen reizvolle Einblicke in die Geschichte des Rohanstädtchens erhalten. Und diese Geschichte, die mit der Stadtgründung durch den Straßburger Bischof Ettenheim im achten Jahrhundert beginnt, hat unendlich viele Ereignisse, Persönlichkeiten, Orte – sichtbare und verborgene Schätze – in deren Hintergründe und „Geheimnisse“ die Stadtführer ihren Zuhörern in den in der Regel anderthalbstündigen Führungen Einblicke geben.