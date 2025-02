Wegen großer Nachfrage: Bahnhof Ringsheim/Europa-Park wird erweitert

Nachhaltige Stadtlandschaft So will Ettenheim „Grün statt Grau“ werden

In Ettenheim sollen nachhaltige Stadtlandschaften entstehen. Konkrete Vorhaben gibt es schon. So sollen städtische Gebäude Fassaden- und Innenraumbegrünungen erhalten und am Marienplatz ein kühler Begegnungsort entstehen.