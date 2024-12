Wegen Fasent: Ringsheim wählt am 23. Februar im Rathaus

Ringsheim wählt am 23. Februar im Rathaus

1 Die Ringsheimer werden den Bundestag im Rathaus wählen. Foto: Göpfert

Die Ringsheimer Bürger werden den Bundestag am 23. Februar nicht wie gewohnt im Bürgerhaus, sondern im Rathaus wählen.









Die vorgezogene Bundestagswahl hat auch in Ringsheim zu Überlegungen bezüglich einer Kollision der Raumnutzung im Bürgerhaus geführt. Am Wochenende vor Fasent (dieses Jahr Wochenende des Wahltags) finden traditionell am Freitag und Samstag die Brauchtumsabende der Narrenzunft „Rämässer“ im Bürgerhaus statt. Ein Abbau, die Reinigung der Räume und ein Umbau zu Wahllokalen ist bis Sonntag, 8 Uhr (vorgeschriebene Öffnung Wahllokal) nicht möglich, erklärt Bürgermeister Pascal Weber.