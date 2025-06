Wegen Energieeffizienz: Landkreis Freudenstadt wird erneut ausgezeichnet

1 Bei der Auszeichnung in Stuttgart: Michael Münter, Ministerialdirektor und Amtschef des Umweltministeriums Baden-Württemberg (erster von rechts), mit Vertretern der Kreise. Für den Kreis Freudenstadt dabei: Klimaschutzmanagerin Christine Lucha (fünfte von rechts) Foto: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) Der Kreis Freudenstadt wurde für seine Aktivitäten im Bereich Energieeffizienz im Jahr 2024 erneut mit dem „Leitstern Energieeffizienz“ ausgezeichnet.







„Fast alle Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg haben in diesem Jahr am Wettbewerb teilgenommen. Sie engagieren sich für mehr Energieeffizienz, machen Erfolge sichtbar und tragen somit dazu bei, dass sich innovative Ideen im Land verbreiten“, wird Michael Münter, Amtschef und Ministerialdirektor im Umweltministerium, in einer Pressemitteilung zur zehnten Leitstern-Vergabe zitiert.