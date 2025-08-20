Wegen Diskussion mit AfD: Pantisano attackiert Palmer – Tübinger OB wehrt sich

Der Stuttgarter Linken-Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano nennt Boris Palmer einen „Helfer der Faschisten“. Grenzüberschreitend und geschichtsvergessen sei das, entgegnet der OB.
Das geplante Streitgespräch zwischen Boris Palmer und AfD-Landeschef Markus Frohnmaier sorgt auch über die Grenzen Tübingens hinweg für Gesprächsstoff. Am Dienstag attackierte der Stuttgarter Linken-Bundestagsabgeordnete Luigi Pantisano den Tübinger OB für sein Vorhaben: „Palmer schenkt der rechtsextremen AfD die große Bühne“, schreibt Pantisano auf seinem X-Account: „Er biedert sich selbst als williger Helfer der Faschisten an.“ Palmer sei ein „Paradebeispiel für ‚den Deutschen’, der nach 45 nichts gewusst haben will“.