Wegen des großen Zuspruchs: Stadtführung durch Hechingen wird erneut angeboten

1 Ölgemälde der Madame Kaulla aus den Beständen des Hohenzollerischen Landesmuseums. Foto: Jauch

Uwe Decker bietet wegen hohem Interesse erneut Stadtführung in Hechingen an. Was Interessierte dazu wissen sollten.









Madame Kaulla lebte in Hechingen und galt einst als reichste Frau in Süddeutschland. Das Leben und Wirken dieser Frau in der napoleonischen Zeit und danach wurde kürzlich in einer Stadtführung geschildert. Da hier ein enormes Interesse spürbar war, bietet Stadtführer Uwe Decker am Freitag, 13. September, einen zweiten Termin an. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Marktplatzbrunnen vor dem Rathaus, Veranstalter ist die Stadt Hechingen.