Wegen der Hitze: Naturpark-Markt in Bad Herrenalb fällt aus

Wegen der anhaltenden Hitzewelle hat die Verwaltung den Naturpark-Markt in Bad Herrenalb abgesagt. Hier kann aber trotzdem in der Stadt eingekauft werden.
Es war alles angerichtet: Rund 30 landwirtschaftliche Betriebe sowie Direkterzeugerinnen und -erzeuger waren angemeldet, um beim Naturpark-Markt auf dem Bad Herrenalber Rathausplatz und in der Klosterstraße Lebensmittel und Kunsthandwerk aus dem Schwarzwald anzubieten. Dinnele, Honig, Holzofenbrot, Käse und Wild, Edelbrände und Wein sowie Kräuterprodukte, Kränze und vieles mehr hätte es für die Besucher geben sollen.