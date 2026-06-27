Wegen der Hitze: Naturpark-Markt in Bad Herrenalb fällt aus

Wegen der anhaltenden Hitzewelle hat die Verwaltung den Naturpark-Markt in Bad Herrenalb abgesagt. Hier kann aber trotzdem in der Stadt eingekauft werden.

Es war alles angerichtet: Rund 30 landwirtschaftliche Betriebe sowie Direkterzeugerinnen und -erzeuger waren angemeldet, um beim Naturpark-Markt auf dem Bad Herrenalber Rathausplatz und in der Klosterstraße Lebensmittel und Kunsthandwerk aus dem Schwarzwald anzubieten. Dinnele, Honig, Holzofenbrot, Käse und Wild, Edelbrände und Wein sowie Kräuterprodukte, Kränze und vieles mehr hätte es für die Besucher geben sollen.

Dass daraus nichts werden würde, hatte sich schon in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend abgezeichnet. Bürgermeister Klaus Hoffmann sagte dort, dass bereits einige Standbeschicker abgesagt hätten und man noch die aktuellste Wettervorhersage am Freitag abwarten wolle, ob man den gesamten Markt absagt oder nicht.

Und so kam es dann auch: „Der für Sonntag, 28. Juni, angekündigte Naturparkmarkt auf dem Herrenalber Rathausplatz ist aufgrund der extremen Wetterlage abgesagt“, teilt die Stadtverwaltung mit. Ob der Markt auf einen anderen Termin verschoben werden kann, stehe derzeit noch nicht fest. Falls es einen Ausweichtermin gibt, werde dieser rechtzeitig bekanntgegeben.

Keine Änderung gibt es dagegen beim verkaufsoffenen Sonntag. Von 12 Uhr bis 17 Uhr dürfen die Geschäfte in den Straßen Sägwasenplatz, Im Kloster, An der Alb, Dobler Straße, Gernsbacher Straße, Bernsteinweg, Kurpromenade, Bahnhofstraße, Ettlinger Straße und Bleichweg geöffnet haben.