Wegen der Hitze: Kein Kick beim boso-Cup in Jungingen

Der WFV ordnet für dieses Wochenende die Absage sämtlicher Fußballspiele an. Das hat für den Gastgeber, den FC Killertal 04, drastische Folgen.

Es war „angerichtet“, die Vorfreude des Gastgebers und der teilnehmenden Teams gleichermaßen groß. Dann am Mittwochabend die Entscheidung des Württembergischen Fußballverbands: Für das bevorstehende Wochenende werden sämtliche Meisterschaftsspiele aller Spielklassen und Jahrgänge sowie Freundschaftsspiele abgesetzt. Der Hitze wegen!​

Damit muss auch der Junginger boso-Cup ausfallen. Der gastgebende FC Killertal 04 ist enttäuscht – wenn er die Entscheidung auch nachvollziehen kann. „Klar“, sagt Sven Poschmann, Schriftführer des SV Jungingen/FC Killertal 04, „die Gesundheit geht vor“.​

Statt AH- jetzt Elfmeter-Turnier​

Start ins Turnierwochenende mit über 70 teilnehmenden Jugendmannschaften und 13 gemeldeten AH-Teams wäre an diesem Freitag (26. Juni) gewesen. Am Donnerstag „glühten“ bei Sven Poschmann die Telefondrähte. Denn: Die Absage des 22. boso-Cups hat weitreichende Folgen. An diesem Freitag wird es nun kein AH-Turnier geben, sondern ein Elfmeter-Turnier. Sechs Ü32-Teams und sieben Ü50-Mannschaften hatten ihr Kommen angekündigt, und, hat Sven Poschmann inzwischen eruiert: „Die meisten wollen trotzdem nach Jungingen kommen.“ Zum Teil mit weiter Anreise.​

Stimmung mit dem „Tandem“​

Festgehalten wird am abendlichen Schwof mit dem Stimmungsduo „Tandem“ im Festzelt. Apropos Festzelt: Das steht seit dem vergangenen Montag auf dem Sportgelände zum Feiern bereit – und wird bezahlt werden müssen. Ein finanzieller Kraftakt für den FC Killertal 04 (der für die Veranstaltung sowieso bereits in Vorleistung gegangen ist) – denn: „Es werden noch weitere Ausgaben auf uns zukommen, aber es kommt wenig bis nichts rein in die Vereinskasse.“​

Deutlich wird das auch mit Blick auf den Turniersamstag, an dem der Fußball-Nachwuchs sein Können vor Publikum hätte präsentieren sollen und wollen – er entfällt komplett.​

Einzig der geplante Elfmeterzauber für Freizeitmannschaften am Samstagabend findet statt! Hier standen zuletzt 20 Herren- und sechs Damenteams in den Startlöchern.​​

Und danach noch ein Blick auf den Sonntag: Es wurden nicht nur die Jugendspiele abgesagt, sondern auch das Rahmenprogramm mit Mittagstisch und Hockete. Der eigentlich dritte Festtag ist also komplett gestrichen.​

Hoffen auf Entgegenkommen​

Damit wird deutlich: Nicht nur das Festzelt muss bezahlt werden, auch die Speisen- und Getränkebestellungen, ausgelegt auf drei Tage, können so kurzfristig nicht einfach storniert werden. Da hofft der FC Killertal 04 auf ein Entgegenkommen der Lieferanten, mit denen Sven Poschmann gleichfalls längst im Austausch steht. Auch mit der Gemeinde Jungingen, schließt der Vereinsschriftführer nicht aus, wird man das Gespräch suchen müssen – und hofft auf Unterstützung.​

Kein Nachholtermin​

Den 22. boso-Cup zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, schließt Sven Poschmann aus. Das sei „nicht zu organisieren“, mehr noch ein „logistischer Albtraum“. Apropos: In der Vergangenheit ist das Junginger Turnier erst zweimal ausgefallen: im Hochwasser-Jahr 2008 und im Coronajahr 2020.

„Hitzeschutz“ hat für den WFV Vorrang​

Der Württembergische Fußballverband

begründet die von ihm veranlasste Absetzung aller Spiele mit den aktuell herrschenden „extremen Temperaturen“ und spricht von „Hitzeschutz“. Wörtlich informiert der WFV: „Im Südwesten Deutschlands sind für die kommenden Tage und das folgende Wochenende außergewöhnlich hohe Temperaturen und Spitzenwerte für den UV-Index vorhergesagt… Die DFB-Kommission Sportmedizin empfiehlt ab 35 Grad Celsius tagsüber keine Fußballspiele durchzuführen und ab 40 Grad Celsius das Training und Fußballspielen zwingend zu vermeiden…“

Der WFV

bittet um „Verständnis für diese Entscheidung, die wir in Wahrnehmung unserer Verantwortung für alle Spielbeteiligten treffen, zu denen neben den Spielerinnen und Spielern auf dem Platz auch unsere Unparteiischen gehören. Uns ist bewusst, dass diese Maßnahme zum Teil organisatorische Schwierigkeiten bereiten wird. In der Abwägung steht die Gesundheit aller Sporttreibenden aber an erster Stelle“.