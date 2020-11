Wegen Coronavirus Schulferien in Schiltach verlängert

Das teilte am Montagvormittag Hauptamtsleiter Michael Grumbach auf Anfrage mit. Grund ist "eine mit Corona infizierte Person" in einer der beiden Klassen der Stufe 2. "Nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt in Rottweil wurde entschieden, dass als reine Vorsichtsmaßnahme beide Klassen bis Freitag zu Hause bleiben", berichtete Grumbach.

Da es in den Pausen zu Kontakten zwischen den Schülern beider Klassen kommen kann, habe man sich entschieden, die gesamte Klassenstufe zu Hause zu lassen: "Dank der vorangegangenen Ferienwoche fehlen dann ja nur fünf Tage Unterricht". Die Infektion war nach Informationen unserer Zeitung bereits am Anfang der Herbstferien bekannt geworden.