Wegen Coronavirus Keine Besucher mehr im Zollernalb-Klinikum

Strenge Regeln wie in der ersten Phase der Pandemie

Die Corona-Task-Force des Klinikums hat laut Hinger beschlossen, die strengen Besuchsregelungen der ersten Phase der Pandemie wieder in Kraft zu setzen. Dies bedeute, dass Besuche in der Regel nicht mehr stattfinden könnten. In besonderen Ausnahmefällen – etwa im Rahmen der Sterbebegleitung, bei an Demenz erkrankten Patienten, zur Begleitung eines erkrankten Kindes oder Geburtsbegleitung – könne nach telefonischer Abklärung mit den zuständigen Bereichen über Ausnahmen entschieden werden. Patienten mit ambulanten Terminen ohne dringende medizinische Notwendigkeit sollen demnach ihren Termin auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Die Ärzte sind telefonisch zu erreichen. Während der Sprechstunden können sich die Angehörigen über den Zustand des Patienten informieren.

"Mitbringsel" können abgegeben werden

Das Zollernalb-Klinikum hat an den beiden Standorten Albstadt und Balingen jeweils an den Informationen einen Service eingerichtet, um persönliche Gegenstände zu den Patienten auf die Stationen zu bringen. Wenn Verwandte ihren Angehörigen im Klinikum etwas bringen möchten, kann es dort abgegeben werden. Wichtig ist, dass das Gepäck oder das "Mitbringsel" mit folgenden Informationen beschriftet ist: Name, Vorname des Patienten, Station, wenn möglich Zimmernummer des Patienten, Absender.

Für Frauen ab der 36. Schwangerschaftswoche wird eine Hebammensprechstunde zur Geburtsanmeldung und zur Abklärung aller für sie wichtigen Fragen rund um die Geburt angeboten. Eine Anmeldung zur Geburt ist zwar nicht zwangsläufig notwendig, erleichtert aber die Aufnahme im Kreißsaal (Terminvereinbarung: Dienstag und Donnerstag, 15 bis 18 Uhr, Telefon 07433/ 90 92 25 30).

Eine Person darf auf Wochenbettstation

Es ist weiterhin eine Person zur Begleitung bei der Geburt erlaubt. Dies gilt nicht für Voruntersuchungen, Vorstellungen vor der Geburt oder sonstige Termine. Auf der Wochenbettstation sind die Besuchszeiten von 14 bis 18 Uhr eingeschränkt. Es darf einmalig eine Person bestimmt werden, die während des gesamten Aufenthalts täglich zu den Besuchszeiten ins Klinikum kommen darf.

Das Klinikum ermöglicht die kostenlose Nutzung der Patiententelefone am Bett für ankommende Anrufe. Angehörige und Patienten können die Nummer beim Pflegepersonal erfragen. Über den Grußkartenservice auf der Website können den Patienten liebe Worte und Grüße direkt ans Patientenbett geschickt werden.