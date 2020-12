Wegen Corona Keine Nagolder Vesperkirche 2021

Absage aus Fürsorge

Im nächsten Jahr hätte in Nagold die achte Vesperkirche stattgefunden. Diese wird aber wegen Corona abgesagt. "Das ist äußerst schmerzhaft", sagt Diakon Bernd Schmelze. Im Herbst hatte man noch gehofft, die Vesperkirche in abgeänderter Form abzuhalten. Die Organisatoren hatten sich bereits erste Konzepte überlegt.

Eine Möglichkeit, die in Betracht gezogen wurde, war es die Vesperkirche wie bisher in der Stadtkirche mit deutlich weniger Plätzen abzuhalten. Als weitere Option überlegte man sich in die evangelisch-methodistische Kirche auszuweichen. Dort wäre die Veranstaltung einige Tage kürzer gewesen und es hätte noch weniger Plätze gegeben.

Lesen Sie auch: Vesperkirche diesmal in einer anderen Form

Eine weitere Idee war, dass Mahlzeiten zum Mitnehmen angeboten werden. Zusammen mit Gastronomen aus der Region konnte dieser Plan bereits jetzt spontan umgesetzt werden. Die Aktion "Gastros helfen", bei der kostenlose Speisen an Bedürftige ausgegeben wurden, kam gut an.

Doch eine Vesperkirche wie in den vergangenen Jahren wird es nicht geben. Das hat der Vorstand der Vesperkirche aufgrund der Entwicklung der Infektionszahlen beschlossen. Das Risiko, dass bei der Vesperkirche ein Infektionsherd entstehen könnte und sich mehrere Personen anstecken, wollte man nicht eingehen, so Ammer.

In vergangenen Jahren mehr als 5000 Besucher

Aus Fürsorge für die Gäste und Mitarbeiter habe man schweren Herzens den Beschluss gefasst, die Vesperkirche 2021 abzusagen. Gerade auch weil ein Großteil der ehrenamtlichen Mitarbeiter wegen ihres Alters zur Risikogruppe gehört. Von den insgesamt rund 280 Mitarbeitern sind bei der Vesperkirche am Tag etwa 50 Helfer im Einsatz, so Ammer. Mehr als 5000 Besucher kamen jeweils in den vergangenen Jahren.

"Lieber pausieren, statt abbrechen" sagt Schmelzle zur Entscheidung. Die Planung und Organisation sei mit enorm viel Aufwand verbunden, der im Falle eines Abbruchs umsonst gewesen wäre. Zudem stünden die Veranstalter dann vor weiteren organisatorischen Problemen, beispielsweise was mit dem Essen dann geschehen soll. Als Beispiel nennt er die Vesperkirche Calw, die im März nach gerade mal vier Tagen abgebrochen werden musste.

Laut Ammer wären die angedachten Konzepte aber nur Notkonzepte gewesen, bei denen ein längeres Zusammensitzen wohl nicht möglich gewesen wäre. Doch gerade das mache den Geist der Vesperkirche aus. Es gehe um das Zwischenmenschliche. Einige Besucher kämen auch wegen den günstigen Speisen, damit ihnen am Ende des Monats das Geld noch reiche, meint Ammer. Aber für viele sei das Essen nicht der Grund der Teilnahme. "Armut ist nicht nur Geldarmut", sagt er.

Weitere Planungen im Frühjahr

Ammer spricht von sozialer Armut. Einsamkeit bestimme den Alltag vieler Menschen. Und das nicht nur in Zeiten von Corona: "Viele Menschen leben mutterseelenallein." Oft würden sie sich auch nicht trauen, sich mit anderen zu treffen und was zu unternehmen. Die Vesperkirche sei für diese Menschen eine Möglichkeit über ihren Schatten zu springen und Gemeinschaftlichkeit zu erleben. Dass die Vesperkirche ausfällt tut ihm daher besonders Leid. Und auch für ihn persönlich ist es ein schwerer Schlag. "Für mich ist es fast so, als wenn Weihnachten ausfallen würde", sagt er.

Das Zusammenkommen sorge aber nicht nur dafür, dass Menschen aus ihrer Einsamkeit geholt werden und neue Freundschaften entstehen, wie Schmelzle erzählt. Das gemeinsame Miteinander am Tisch führe auch verschiedene Kulturen zusammen und helfe dabei Vorurteile abzubauen. In den vergangenen Jahren gab es in der Vesperkirche einige Geflüchtete, die entweder als Gäste dabei waren oder auch als Mitarbeiter geholfen haben. "Man lernt sich kennen und bei einigen Gästen haben wir gemerkt: ›da verändert sich ein Bild‹. Das sind schöne Erfahrungen", sagt Schmelzle.

Ein Ersatzprogramm ist bislang noch nicht geplant. "Erstmal heißt es abwarten", so Ammer. Die derzeitige Corona-Lage lasse vorerst nichts anderes zu. Er versucht dennoch optimistisch zu bleiben: "Wir werden die Entwicklung im Auge behalten. Unsere Mitarbeiter wollen auch unbedingt was machen." Sollte sich eine Möglichkeit ergeben kleinere Aktionen zu organisieren, werde man das versuchen. Nach derzeitigem Stand werde sich der Vorstand im Frühjahr zusammensetzen um weiteres zu planen.