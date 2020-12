Wegen Corona Friedrichschule in Furtwangen zu

Alles andere "fahrlässig"

"Es wäre fahrlässig, in dieser Situation und mit diesem Bewusstsein den Schulbetrieb wie gewohnt weiterzuführen. Der Infektionsschutz steht nun an oberster Stelle", betonte Cornelia Jauch in ihrem Schreiben an die Eltern.

In Absprache mit dem Schulträger und dem Schulamt wurde deshalb vereinbart, die Schule bis zu den Weihnachtsferien zu schließen. Nur mit dieser drastischen Maßnahme könne man das Infektionsgeschehen noch eindämmen. Allerdings ist man sich an der Friedrichschule auch bewusst, dass wie beim ersten Lockdown die Eltern von heute auf morgen vor große Probleme gestellt werden. Deshalb bietet die Friedrichschule auch eine Notbetreuung an, die sich allerdings nur auf die regulären Unterrichtszeiten des jeweiligen Kindes beschränkt. Auch bei dieser Notbetreuung wird darauf geachtet, dass die Schüler verschiedener Klassen nicht zusammentreffen. Allerdings ist dieses Angebot nur für Notfälle gedacht, bei Bedarf auch nur an einzelnen Tagen. Die Notbetreuung ist außerdem nur für Kinder möglich, die keinen direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten und deshalb in Quarantäne sein müssen. Wer eine Notbetreuung benötigt, sollte sich dringend in der Schule melden, so die Schulleiterin.

Lernpakete für die Schüler

Für die kommenden beiden Wochen werden die Lehrer den Kindern ab Montag Materialpakete vorbereiten, die in der Schule abgeholt werden können.