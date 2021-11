Adventsdörfle in Niedereschach findet nicht statt

1 Der in großen Mengen bestellte Käse ist bereits unterwegs. Foto: Pixabay

Das vorweihnachtliche Adventsdörfle in Niedereschach fällt der Corona-Pandemie zum Opfer.















Niedereschach - Das für das erste Adventswochenende am Samstag und Sonntag, 27. und 28. November, geplante Adventsdörfle wurde abgesagt.

Lange haben die Organisatoren um Karlheinz Wimmer und Carsten Nelke gezögert und bis zuletzt gehofft, das beliebte vorweihnachtliche Event anbieten zu können. Am Freitagmittag haben die Organisatoren die Lage noch einmal mit Bürgermeister Martin Ragg besprochen und kamen mit Blick auf die sich weiter verschärfende pandemische Lage zum Schluss, die Veranstaltung abzusagen.

Schweren Herzens

Vor dem Hintergrund, dass zahlreiche Krankenhäuser ihre Kapazitätsgrenzen erreicht haben, wurde die Entscheidung zur Absage schweren Herzens getroffen. "Das Organisationsteam des Adventsdörfles sieht sich in der Pflicht, verantwortungsvoll zu handeln", so Nelke und Wimmer im Einklang. Trotz des erarbeiteten Hygienekonzepts unter 2G sahen die Organisatoren keine Möglichkeit mehr, die Veranstaltung in gesellschaftlich akzeptablem Rahmen stattfinden zu lassen.

Seit Wochen vorbereitet

Ihr ganz besonderer Dank gilt den Standbetreibern, die sich schon seit Wochen auf die Teilnahme am Adventsdörfle vorbereitet haben. Am Beispiel des Niedereschacher Freundeskreis Arzua, der ebenfalls mit einem Stand am Adventsdörfle teilnehmen wollte und hierfür Käse aus der Partnergemeinde Arzua verkaufen wollte, zeigt sich, wie sehr manche Standbetreiber die kurzfristige Absage trifft.

Jede Menge Käse

Der in großen Mengen bestellte Käse ist bereits unterwegs, und nun müssen die Mitglieder des Freundeskreises versuchen, den Käse irgendwie anders zu vermarkten.