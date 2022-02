3 Rund 20 Meter vor dem Radargerät kommt es zu dem Auffahrunfall. Quelle: Unbekannt

Der städtische Blitzer steht am Freitag um die Mittagszeit an unerwarteter Stelle auf der Bundesstraße 462 zwischen Sulgen und Schramberg: Ein überraschter Fahrschüler bremst deswegen so ab, dass eine nachfolgende Autofahrerin ihm ins Heck prallt.















Schramberg - "Normalerweise" stehen die Geschwindigkeitsmessgeräte von Landespolizei und Stadt auf der Bundesstraße 462 unterhalb der "Hils-Brücke", gegenüber auf dem Parkplatz, in der Glasbachkurve oder auch direkt vor dem Schramberger Ortsschild.

Eher selten – aber immer wieder einmal – hatte aber bis zu seiner Versetzung an die Hochschule ein in Schramberg wohnender Beamter der Verkehrspolizei in Villingen in der 60er-Zone direkt oberhalb der Glasbachkurve das Radargerät aufgestellt –­ wissend, dass dort gut und gerne Geschwindigkeiten bis 100 keine Seltenheit sind.

Blitzer auf Stativ

Jetzt hat auch die Stadt Schramberg – möglicherweise sogar erstmals – den neuen Blitzer mit dem Stativ an dieser Stelle eingesetzt – und prompt kommt es zu einem Auffahrunfall, weil ein Fahrschüler nach der leichten Rechtskurve das hinter einem Mauereck aufgestellte Radargerät erkennt und abbremst. Eine nachfolgende Kleinbusfahrerin konnte aus bislang unbekannten Gründen nicht rechtzeitig reagieren und crashte deswegen in das Heck des Fahrschulwagens.

Deutlich zu schnell

Gegen 13 Uhr hatte die Stadt die Geschwindigkeitsmessanlage an dieser bislang eher unerwarteten Stelle aufgebaut – durch den mobilen Einsatz konnte das Radarfahrzeug der Stadt in einer Hauszufahrt oberhalb der Kurve verborgen abgestellt werden. Und bis zu dem Verkehrsunfall nachdem schließlich die Anlage abgebaut wurde, hat sich der Einsatz "gelohnt": Es seien auch wieder direkt vor der gefährlichen Glasbachkurve 100er-Geschwindigkeiten dabeigewesen, heißt es seitens der Stadt Schramberg.

Niemand verletzt

Ob das Fahrschulauto allerdings vor dem Abbremsen schneller als die erlaubten 60 Stundenkilometer unterwegs war, das wurde vor Ort nicht bekannt. Zur Unfallaufnahme war eine Fahrspur talwärts gesperrt, der Verkehr konnte aber problemlos die Unfallstelle passieren. Der Sachschaden dürfte bei rund 15 000 Euro liegen, Personen wurden nicht verletzt, zumindest eines der Fahrzeuge musste abgeschleppt werden.