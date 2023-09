Eine fünfmonatige Freiheitsstrafe muss ein 31-Jähriger aus Nagold absitzen, weil er in der Nagolder Innenstadt zwei dunkelhäutige Frauen beleidigt hat. Es war nicht sein erstes Vergehen.

Dem Staatsanwalt war die Verärgerung deutlich anzumerken. „Dass man heutzutage noch so etwas verhandeln muss“, schüttelte Thomas Trück den Kopf. Wegen Beleidigung zweier Frauen mit dunkler Hautfarbe hat das Amtsgericht einen Nagolder zu einer Gefängnisstrafe von fünf Monaten verurteilt.

Der Vorfall ereignete sich am 28. April dieses Jahres in einer Einkaufsstraße der Nagolder Innenstadt. Als zwei Schwestern, die eine 19, die andere 21 Jahre alt, gegen 19 Uhr an einer Gaststätte vorbeikamen, wurden sie vom herauskommenden Angeklagten eindeutigen Worten rassistisch beleidigt.

Das wollten sich die beiden nicht gefallen lassen und stellten den Mann zur Rede. Anstatt sich für seine Äußerung zu entschuldigen, habe er weitere abfällige Bemerkungen gemacht, erklärte die Jüngere als Zeugin vor Gericht. Als es auf der Straße immer lauter zuging und der Beschuldigte nach wie vor kein Einsehen zeigte, griff die ältere Schwester zum Handy – die Tonaufnahme wurde im Gerichtssaal abgespielt – und verständigte die Polizei.Daraufhin entfernte sich der Beschuldigte in Begleitung einer Frau und wurde am Busbahnhof gestellt.

Kein „unbeschriebenes Blatt“

Auf sein Fehlverhalten angesprochen, habe der Mann ihm zu verstehen gegeben, das sei nicht schlimm, sondern eine Meinungsäußerung, erklärte der geladene Beamte des Nagolder Reviers. Der Arbeitslose ist kein unbeschriebenes Blatt. Acht Straftaten stehen zu Buche, die Palette reicht von Beleidigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Volksverhetzung bis zu Bedrohung und vorsätzlicher Körperverletzung. Zwei Verurteilungen mit rassistischem Hintergrund samt Hitlergruß in betrunkenem Zustand sind ebenfalls aktenkundig.

Der Alkohol scheint überhaupt das große Problem des Angeklagten zu sein. „Ich bin deswegen bis Januar 2024 in Therapie“ , erklärte der Nagolder auf Nachfrage von Martin Link. Aus den persönlichen Verhältnissen geht hervor, dass der 31-Jährige ledig ist, von Arbeitslosengeld lebt, mit 10 000 Euro verschuldet ist, an einer Umschulung teilgenommen und eine Stelle als Industriemechaniker in Aussicht hat.

Bewährungshelferin nach mehreren Delikten

Nach mehreren Delikten wurde dem Angeklagten eine Bewährungshelferin zur Seite gestellt. Sie berichtete in der Verhandlung, dass er allen Verpflichtungen nachgekommen sei.

Dass es üblich geworden sei, Beleidigungen als freie Meinungsäußerung zu verharmlosen, sei in heutiger Zeit leider immer häufiger festzustellen, bedauerte Staatsanwalt Thomas Trück in seinem Plädoyer. Schuldeingeständnisse gebe es erst recht nicht. Deshalb sei es gut, dass die Schwestern im vorliegenden Fall so reagiert hätten.

Keine Bewährung

Aufgrund der vielen Vorstrafen, schweren Beleidigungen und weil selbst in der Verhandlung eine Entschuldigung ausgeblieben sei, forderte Trück eine Gefängnisstrafe von fünf Monaten.

Den Vorfall könne man nicht ungeschehen machen, räumte Verteidiger Marc Hufschmidt ein. Wegen der begonnenen Therapie und der Aussicht auf einen Arbeitsplatz sollte man seinem Mandanten mit einer Bewährungsstrafe von drei Monaten eine letzte Chance geben.

Das Gericht folgte indessen dem Antrag der Staatsanwaltschaft.