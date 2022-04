1 Die Autobahn 8 wird ab Freitagnacht gesperrt (Archivfoto). Foto: imago images/Arnulf Hettrich/Arnulf Hettrich via www.imago-images.de

Die A8 bei Pforzheim soll bis 2026 sechsspurig werden. Schon zur Vorbereitung der eigentlichen Bauarbeiten sind viele Maßnahmen nötig. Das bekommen jetzt auch die Autofahrerinnen und Autofahrer zu spüren.















Verkehrsteilnehmende können ab Freitagnacht (22.00 Uhr) die Autobahn 8 bei Pforzheim vorübergehend nicht mehr nutzen. Wegen des sechsstreifigen Ausbaus wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord nach Angaben der Autobahn GmbH voraussichtlich bis Montag, 5.00 Uhr, komplett gesperrt. Unter anderem sollen Brückenbauwerke abgerissen werden.

Der überregionale Verkehr werde zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf über die A81 und A6 umgeleitet. Auch in der Region um Pforzheim seien Umleitungen ausgeschildert (U26a und U28 in Fahrtrichtung Karlsruhe ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd sowie U7a und U9 in Fahrtrichtung Stuttgart bis zur Anschlussstelle).

Der Ausbau der sogenannten Enztalquerung auf einer Länge von rund 4,8 Kilometern hatte im Oktober begonnen und soll Ende 2026 abgeschlossen werden. Die Kosten werden mit rund 340 Millionen Euro angegeben.