Wegen Bäumen: Erstmals Bürgerbegehren in Hausen am Tann

Erstmals Bürgerbegehren in Hausen am Tann

1 Die Bäume um die Kirche erhalten oder Fällen? Diese Frage beschäftigt derzeit die Hausener Bürger. Foto: Marschal/Archiv

An den drei Bäumen bei der Kirche scheiden sich derzeit in Hausen am Tann die Geister. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde rege diskutiert, nicht nur einmal kochte die Stimmung hoch. In einem Bürgerbegehren soll nun abgestimmt werden, ob es ein weiteres Gutachten geben wird.









In Hausen am Tann wird es zum ersten Bürgerbegehren der Ortsgeschichte kommen. Grund dafür sind drei Bäume: eine naturdenkmalgeschützte Kastanie und zwei Linden, vor der Kirche sollen gefällt werden. So hat es der Gemeinderat in der Septembersitzung, basierend auf einem Gutachten, beschlossen.