Die B 3 zwischen Kippenheim und Lahr war im April wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt – wer nach Lahr wollte, musste eine Umleitung in Kauf nehmen. So manchem Autofahrer war das aber ein zu großer Aufwand. Deshalb kontrollierte der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) verstärkt die Schleichwege neben der Bundesstraße. Dabei seien insgesamt 36 Verwarnungen ausgesprochen worden für Autofahrer, die auf Wirtschafts- und Radwege ausgewichen waren, teilt die Stadt in ihrer Monatsbilanz mit. Für das unerlaubte Fahren auf diesen Wegen sei jeweils ein Strafzettel von 50 Euro fällig geworden.

Im ruhenden Verkehr hat der KOD 1300 Verwarnungen wegen Parken auf dem Gehweg, Parken in Feuerwehrzufahrten, Parken in Halteverbotszonen sowie Parken ohne gültigen Parkschein ausgestellt.

Einsatzkräfte suchten das Gespräch mit Jugendlichen

Der KOD hatte aber noch mehr zu tun. Jugendtreffpunkte wie den Hof des Max-Planck-Gymnasiums, das ehemalige LGS-Gelände, die Stiftspassage, den Rathausplatz, die Luisenschule, die Marktstraße, das Schutterufer und den Schlossplatz kontrollierte man dabei gemeinsam mit der Polizei. Die Einsatzkräfte suchten das Gespräch mit den Jugendlichen, überprüften das Alter, achteten auf Lärmbelästigungen und Vermüllung. Besondere Vorkommnisse seien dabei aber nicht festgestellt worden, heißt es aus dem Rathaus. In Kuhbach wurde im Bereich „Im Grüneck” das neu angeordnete Durchfahrverbot von Kraftfahrzeugen an der Brücke kontrolliert. Hier gab es keine Beanstandungen.

Handy- und Gurtkontrollen fanden im April in der Weiherstraße, der Kaiserstraße, in der Kirchstraße und am Urteilsplatz statt. Zwei Anzeigen wurden wegen unerlaubten Nutzen des Handys am Steuer ausgestellt.