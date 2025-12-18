Wegen Auszeichnung von Machado: Wikileaks-Gründer Assange stellt Strafanzeige gegen Nobel-Stiftung

Julian Assange hat die Nobel-Stiftung angezeigt. Die Vergabe des Friedensnobelpreises an die Venezolanerin Machado widerspreche wegen ihrer Haltung zu den USA gegen Nobels Testament.
Wikileaks-Gründer Julian Assange hat die Nobel-Stiftung wegen der Verleihung des Friedensnobelpreises an die venezolanische Oppositionspolitikerin María Corina Machado in Schweden angezeigt. Deren Unterstützung für das Vorgehen von US-Präsident Donald Trump in Venezuela widerspreche dem Testament von Alfred Nobel, heißt es in der von Wikileaks auf Online-Plattformen veröffentlichten Strafanzeige.