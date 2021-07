150 Termine übrig in Starzach Etliche Impfdosen müssen jetzt weggeworfen werden

Alle fünf Minuten ein Termin: Wartezeiten gab es im Pop-Up-Impfzentrum in der Wachendorfer Mehrzweckhalle am gestrigen Sonntag nur am Anfang, weil da der Ansturm etwas größer war. Die Aktion war gut geplant: Drei Ärzte der Starzacher Praxis Klöble impften, Helfer des DRK Starzach sorgten für den reibungslosen Ablauf.