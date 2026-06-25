Wegen anhaltender Hitze: Stadt Freiburg erteilt Grillverbot an öffentlichen Grillstellen

Aufgrund der anhaltenden Hitze und der erhöhten Waldbrandgefahr hat die Stadt Freiburg ein Grillverbot erteilt.

Die trockene Hitze fordert ihren Tribut: Im Freiburger Stadtwald ist die Brandgefahr mittlerweile so hoch, dass die Stadt an öffentlichen Grillstellen das Grillen verbietet. Das Grillverbot gilt auch für Park- und Grünanlagen.

Rauchen und offenes Feuer im Wald sowie in einem Umkreis von weniger als 100 Metern um Waldflächen sind derzeit ebenfalls nicht erlaubt.

Stadt bittet Bürger um Vorsicht

Bisher sei es in Freiburg zu keinem Brand in der Natur gekommen. Damit das so bleibe, bittet die Stadt „eindringlich um größte Vorsicht und Aufmerksamkeit“. Waldbesucher sollen Zufahrtswege in die Wälder nicht mit ihrem Fahrzeug blockieren.

Zudem sollten Autos nicht auf trockenen Grasflächen abgestellt werden, da heiße Katalysatoren einen Brand auslösen können. „Waldbrandgefahr geht auch von achtlos weggeworfenen Zigarettenkippen aus“, heißt es vonseiten der Stadt. Bei Verstößen können Verwarnungs- und Bußgelder erhoben werden.

Bei Waldbrand umgehend die Feuerwehr rufen

Wer einen Waldbrand entdecke, solle umgehend die Feuerwehr alarmieren, so die Verwaltung in einer Mitteilung. Die meisten Waldbrände seien menschengemacht, so die Feuerwehr.

Die Lage sei derzeit „extrem angespannt“, die Waldbrandgefahr habe die Stufe „fünf“ von fünf möglichen Gefahrenstufen erreicht. Wer sich an die strikten Regeln zur Brandvermeidung halte, helfe Waldbrände zu verhindern.