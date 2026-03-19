Wegen angeblicher Lebensgemeinschaft: Alle Leistungen gestrichen - Tribergerin verklagt Jobcenter

Das Jobcenter des Landkreises meinte zu wissen, wie es im Schlafzimmer der Triberger Sozialhilfeempfängerin Miriam Schmitt zugeht und strich ihr sämtliche Leistungen. Zu Recht?
In den vergangenen fünf Monaten war die Lage zwischen dem Jobcenter des Schwarzwald-Baar-Kreises und der streitbaren Tribergerin Miriam Schmitt immer mehr eskaliert. Denn: Das Jobcenter hatte der Arbeitslosen sämtliche Leistungen gestrichen weil sie, so die Behörde, ja in einer „Verantwortungs- und Einstehgemeinschaft“ mit jemandem zusammenlebe.