Norbert Beck wird bei Stichwahl in Alpirsbach nicht antreten

1 Norbert Beck (Mitte) gab im Gemeinderat seine Entscheidung bekannt. Foto: Beyer Norbert Beck wird bei der Stichwahl in Alpirsbach nicht antreten. Das hat er nun in einer Gemeinderatssitzung bekanntgegeben. Dabei nannte er auch den erschreckenden Grund.







Link kopiert



Bei der Stichwahl in Alpirsbach am 13. Juli wird nur Vanessa Schmidt auf dem Stimmzettel stehen. Amtsverwalter Norbert Beck verzichtet auf eine Teilnahme bei der zweiten Runde der Bürgermeisterwahl. Diese Entscheidung hat Beck nun am Dienstagabend im Gemeinderat bekanntgegeben.