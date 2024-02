Wegen AfD-Landesparteitag: Polizei sperrt Gelände – Aquasol in Rottweil bleibt geschlossen

Wegen des Landesparteitags der AfD in Rottweil muss das Aquasol am 24. und 25. Februar geschlossen bleiben. Die Polizei sperrt das Gelände weiträumig ab.

Diese Mitteilung kommt überraschend: Das Sole- und Freizeitbad Aquasol stellt den Bäder- und Saunabetrieb am Wochenende vom 24. und 25. Februar ein. Grund ist laut Mitteilung „eine politische Veranstaltung in der angrenzenden Stadthalle Rottweil und die damit verbundene großräumige Absperrung des umliegenden Gebiets“. Gemeint ist der Landesparteitag der AfD, zu dem auch eine große Gegendemo erwartet wird.

Im Austausch mit den Behörden

Stefan Kempf, kaufmännischer Geschäftsführer der ENRW Energieversorgung Rottweil, Betreiberin des Bades, erklärt: „Da sich unser Aquasol in direkter Nachbarschaft zur Stadthalle befindet, stehen wir schon seit einigen Wochen in engem Austausch mit den Behörden. Nach sorgfältiger Abwägung haben wir uns dazu entschlossen, den Betrieb im Aquasol am Wochenende vom 24. und 25. Februar gänzlich einzustellen.“

Keine Parkplätze

Wie er erinnert, werden als Reaktion auf die politische Veranstaltung tausende Gegendemonstranten erwartet. Das Gebiet rund um die Stadthalle Rottweil werde von der Polizei in diesem Zeitraum großräumig abgesperrt. Davon betroffen seien auch die Parkplätze des Aquasol sowie des nahe gelegenen Freibades. Besucher hätten somit keine Möglichkeit, das Sole- und Freizeitbad mit dem Auto zu erreichen.

Bereits erworbene Jahreskarten für das Aquasol werden automatisch um zwei Tage verlängert.