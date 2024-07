Wegen Abschiebung eines Geflüchteten: Polizei im Hechinger Refugio sorgt für Aufruhr

1 Das Hechinger Refugio beherbergt Geflüchtete und bietet im Erdgeschoss einen Restaurantbetrieb. Foto: Roth

Der Arbeitskreis Asyl (AK) Hechingen bekundet Zweifel an der Angemessenheit eines nächtlichen Polizeieinsatzes im Refugio am Obertorplatz am vergangenen Donnerstag, 18. Juli. Gesucht wurde ein Geflüchteter, der abgeschoben werden sollte.









Kurz nach drei Uhr in der Nacht herrschte am Donnerstag vergangener Woche, 18. Juli, Aufruhr im Hechinger Refugio am Obertorplatz. Ein Polizeiaufgebot – laut Mitteilung des Hechinger AK Asyl soll dieses „massiv“ gewesen sein – drang in das Gebäude ein, um dort in den Zimmern der Bewohner nach einem syrischen Geflüchteten zu suchen. Dieser sollte nach Angaben des AK Asyl nach Bulgarien abgeschoben werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass die gesuchte Person gar nicht im Refugio wohnt.