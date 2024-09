„Wegbereiter der deutsch-französischen Freundschaft“: Europa-Park benennt Brücke nach Wolfgang Schäuble

1 Zusammen mit der früheren Ministerin Brigitte Klinkert enthüllte Roland Mack die Schilder der Wolfgang Schäuble Brücke. Foto: Europa-Park

Am traditionellen Elsasstag wurde im französischen Themenbereich im Europa-Park eine Brücke nach dem im Dezember 2023 verstorbenen Politiker Wolfgang Schäuble benannt.









„Wolfgang Schäuble hat den Europa-Park seit den ersten Bauarbeiten, also mehr als 50 Jahre begleitet und war ein wichtiger Wegbereiter für die deutsch-französische Freundschaft“, erklärt Europa-Park-Gründer Roland Mack in einer Pressemitteilung. „Wolfgang Schäuble war auch ein enger Freund des Europa-Park und der Familie Mack. Wir wollen ihm bewusst hier im französischen Themenbereich ein dauerhaftes Andenken schaffen, in dem wir eine Brücke nach ihm benennen. Wolfgang Schäuble war ein großer Brückenbauer und jetzt trägt diese zentrale Brücke im französischen Themenbereich seinen Namen. Was für ein schönes Symbol!“