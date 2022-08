1 Bürgermeister Severin Graf ist nach fünf Monaten krankheitsbedingter Zwangspause zurück an seinem Schreibtisch im gelben Rathaus in Donaueschingen und spricht ganz offen über seine Depression. Foto: Jens Wursthorn

Bürgermeister Severin Graf ist zurück an seinem Schreibtisch im Donaueschinger Rathaus. Offen spricht er über eine harte Zeit. Seine Depression brachte ihn in den vergangenen Monaten von 100 auf Null.















Donaueschingen - Severin Graf ist wieder da. Am Montagmorgen um 9.15 Uhr verkündet er seinen Arbeitsbeginn per E-Mail. Offen schreibt er, warum er die vergangenen fünf Monate in einer "krankheitsbedingten Zwangspause" war. Corona, Depression, Rottenmünster und psychosomatische Klinik: Der Bürgermeister möchte nicht darüber schweigen, was er erlebt hat.