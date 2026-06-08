An hoffnungsvollen Start-ups fehlt es in Deutschland nicht, doch geht ihnen nur allzu häufig das Geld aus. Könnte mehr Risikokapital ein Rezept für die Gesundung der deutschen Wirtschaft sein?
München - Die kleine Szene der Risikoinvestoren in Deutschland umwirbt mit Rückendeckung der Bundesregierung die großen Platzhirsche auf dem Finanzmarkt: Mit fünfzehn Milliarden Euro jährlichen Risikokapitals für hoffnungsvolle Start-Ups könnte das Wirtschaftswachstum in Deutschland nach jahrelanger Stagnation wieder in Schwung kommen, argumentieren die 24 Fonds und Investoren in einem Strategiepapier, das am heutigen Montag im Beisein von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) in Berlin vorgestellt werden soll. Hauptadressaten sind große Vermögensverwalter und Kapitalanleger.