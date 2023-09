Der belgische Schalungshersteller Construx übernimmt den Anlagenspezialisten Weckenmann aus Dormettingen. Wolfgang Weckenmann wird bis Mitte 2024 an Bord bleiben, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten.

Das in Belgien beheimatete Unternehmen Construx, weltweite Referenz für Betonfertigteilschalungen, übernimmt den Anlagen- und Automatisierungsspezialisten Weckenmann Anlagentechnik aus dem Zollernalbkreis – noch genauer aus Dormettingen.

Seit der Gründung vor 66 Jahren hat sich Weckenmann Anlagentechnik als Maschinenbauer für die Betonfertigteilindustrie bewährt.

An erster Stelle steht die Sicherung der Arbeitsplätze

Mit den Brüdern Wolfgang und Hermann Weckenmann als zweite Generation an der Spitze wurde „vor zwei Jahren ein Prozess eingeleitet, um das Unternehmen auf die Herausforderungen einer sich voll konsolidierenden Branche vorzubereiten. Mehrere Optionen wurden in Betracht gezogen, aus strategischen Gründen wurde ein Investor gesucht“, heißt es in einer Mitteilung.

An erster Stelle standen demnach die Sicherung der Arbeitsplätze und die Gewährleistung, dass die Vorstellungen und die Werte des Unternehmens auch in Zukunft Bestand haben würden.

Beide Unternehmen wollen ihre Stärken ausspielen

„Da diese nahtlos mit den Vorstellungen und den Werten von Construx übereinstimmen, war es bald klar, dass eine Übernahme von Construx für alle Parteien ein Gewinn sein würde“, heißt es weiter. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, bleibt Wolfgang Weckenmann bis Mitte 2024 an Bord.

„Am 15. September wurde die Ankündigung der Übernahme anlässlich des 20-jährigen Jubiläums von Construx vor den 400 anwesenden Kunden mit Begeisterung aufgenommen.“ Viele sähen darin den Beweis, dass es in Europa noch Platz für Produktionsunternehmen mit internationalen Ambitionen gibt.

Die neue „Construx-Weckenmann“-Gruppe will sich auf die Produkt- und Marktentwicklung konzentrieren. Beide Unternehmen wollen laut Mitteilung die jeweiligen Stärken so ausspielen, dass man in den kommenden Jahren ein stabiles Wachstum realisiert. Das Ziel: sich gemeinsam zur Referenz als Systemanbieter für automatisierte Produktionsanlagen und Schalungslösungen weltweit zu entwickeln.

Die Verantwortlichen sind sich ihrer Sache sicher

Durch die Übernahme entsteht eine Gruppe von 335 Mitarbeitern, die sich auf neun Standorte mit insgesamt 52 000 Quadratmeter Produktions- und Lagerfläche verteilen.

Die Verantwortlichen sind sich ihrer Sache sicher

„In Anbetracht der derzeitigen Schwierigkeiten, geeignetes Fachpersonal in Belgien zu finden, ist dies für Construx auch in diesem Bereich ein großer Schritt nach vorn. Denn die Anwerbung und Bindung geeigneter Profile ist unerlässlich, um das internationale Wachstum des Unternehmens zu realisieren“, wird in der Mitteilung geschrieben.

Die Verantwortlichen sind sich ihrer Sache bereits sicher: „Die ‚Construx-Weckenmann-Gruppe‘ wird neue Maßstäbe für technische Lösungen und Produktionsmethoden für die Herstellung dieser Betonelemente setzen; sicherer, effizienter, ergonomischer und innovativer.“