So sieht Schiedsrichter Knut Kircher die knifflige Situation beim Bayern-Sieg

Wechselfehler in Freiburg

1 Ex-Fifa-Schiedsrichter Knut Kircher sieht den Fehler nicht beim FC Bayern. Foto: Schmidt

Seit einigen Jahren steht der Rottenburger Knut Kircher nicht mehr als Schiedsrichter auf den Plätzen der Bundesliga, dennoch ist er noch nah dran am Geschehen. So auch beim Bundesliga-Topspiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern München, bei dem es Anlass zu heftigen Diskussionen und viel Gesprächsstoff gab.















Allerdings war der 53-jährige ehemalige Fifa-Referee am vergangenen Samstag nicht im erstmals ausverkauften Europa-Park Stadion, sondern saß in seiner Funktion als offizieller DFB-Schiedsrichter-Beobachter vor dem Fernseher und analysierte die Schiedsrichterleistung.

Szene ist ein absolutes Novum

In der 86. Spielminute waren die Münchner für etwa 20 Sekunden mit einem Spieler mehr auf dem Rasen. Eingewechselt wurden in diesem Moment Süle und Sabitzer. Raus ging aber erstmal nur Tolisso. Coman, der ebenfalls runter sollte, fühlte sich nicht angesprochen, da eine falsche Nummer angezeigt wurde. Einige Sekunden vergingen, bis Referee Christian Dingert das Spiel unterbrach. Die Situation musste mit dem "Kölner Keller" bewertet werden. Es vergingen mehrere Minuten, ehe er die Begegnung mit einem Schiedsrichter-Ball fortgesetzt wurde.

Knut Kircher hat klare Meinung

"Das ist ein Faux-pas des Schiedsrichterteams", sagt Knut Kircher. "Das darf so einfach nicht passieren, wenn man konzentriert diese Spielleitung bis zum Ende durchbringt." Generell bescheinigt Kircher dem Unparteiischen-Team um Christian Dingert eine "sehr moderne und gute Spielleitung" - wäre da nicht diese eine Szene gewesen.

Die Rolle von Kathleen Krüger

Nicht ganz unschuldig an dieser Szene ist auch Bayern Teammanagerin Kathleen Krüger. Sie hatte irrtümlich dem Vierten Offiziellen die falsche Nummer von Coman genannt und somit die Konfusion ausgelöst. Bei der Auswechslung wurde die Nummer 29 auf der Tafel angezeigt, diese trug der Franzose aber nur bis zum Sommer 2021. Seitdem hat er die Nummer 11.

Verkettung von Umständen

Felix Zwayer, der als VAR ebenfalls im Einsatz war, räumte im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF die Mitschuld des Schiri-Teams ein: „Es war in diesem Fall eine Verkettung – es ist eine falsche Nummer angezeigt worden. Tatsächlich liegt es immer in der Verantwortung des Schiedsrichter-Teams, einen Wechsel regelkonform durchzuführen, und das ist in der Praxis dann die Aufgabe des Vierten Offiziellen. Der sorgt dafür, dass der auszuwechselnde Spieler das Feld verlässt, der beobachtet es und lässt den Einwechselspieler eintreten.“

"Einfache Mathematik"

So sieht das auch Knut Kircher. "Für die Auswechselvorgänge in diesem speziellen Falle ist nicht der FC Bayern zuständig, denn das ist ein Auswechselvorgang, den das Schiedsrichterteam zu überwachen hat. Wenn zwei Spieler rein möchten, müssen vorher zwei Spieler runter. Das ist einfache Mathematik und da gilt es dementsprechend konzentriert zu Werke zu gehen."

Und Knut Kircher nimmt das ganze Schiedsrichterteam in die Pflicht: "Das ist aber jetzt auch nicht nur dem vierten Offiziellen ins Hausaufgabenheft zu schreiben, da hat ein Assistent auch mit zu schauen, weil der ist in diesem Moment nicht gefordert, hat keine Spielszene zu beurteilen ist, das Spiel ruht. Und auch der Schiedsrichter hat darauf ein Augenmerk zu richten. Am Ende des Tages war es dann eine Teamleistung oder Fehlleistung, die dazu geführt hat."

Nachspiel möglich, aber unwahrscheinlich

Die Voraussetzung für ein Nachspiel am grünen Tisch ist nun ein Einspruch des SC Freiburg am Montag. Erst dann würde sich das DFB-Sportgericht mit dem Fall befassen. Verzichtet Freiburg auf einen Einspruch, hat die ursprüngliche Wertung des Spiels Bestand.

