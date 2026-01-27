Wechsel zum Nachbarn: Marco Hofstetter zieht es von Oberschopfheim zu Niederschopfheim

Der SV Niederschopfheim hat Marco Hofstetter als neue Trainer der zweiten Mannschaft ab Sommer vorgestellt. Das sorgt für Frust beim SV Oberschopfheim.
Der SV Niederschopfheim stellt die sportlichen Weichen für die kommende Saison und hat ein neues Trainerteam für seine zweite Mannschaft präsentiert. „Nachdem Pascal Hechler bereits im vergangenen Jahr frühzeitig bekanntgegeben hatte, dass er sein Amt als Trainer niederlegen möchte, wurde nun eine zukunftsorientierte Lösung gefunden“, teilt der Verein mit. Mit Marco Hofstetter und Stefan Kälble übernehmen zwei engagierte und in Niederschopfheim bestens bekannte Kräfte als gleichberechtigtes Trainerteam die Verantwortung.