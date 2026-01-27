Wechsel zum Nachbarn: Marco Hofstetter zieht es von Oberschopfheim zu Niederschopfheim

Der SV Niederschopfheim hat Marco Hofstetter als neue Trainer der zweiten Mannschaft ab Sommer vorgestellt. Das sorgt für Frust beim SV Oberschopfheim.

Der SV Niederschopfheim stellt die sportlichen Weichen für die kommende Saison und hat ein neues Trainerteam für seine zweite Mannschaft präsentiert. „Nachdem Pascal Hechler bereits im vergangenen Jahr frühzeitig bekanntgegeben hatte, dass er sein Amt als Trainer niederlegen möchte, wurde nun eine zukunftsorientierte Lösung gefunden“, teilt der Verein mit. Mit Marco Hofstetter und Stefan Kälble übernehmen zwei engagierte und in Niederschopfheim bestens bekannte Kräfte als gleichberechtigtes Trainerteam die Verantwortung.

Hofstetter trainiert aktuell noch die A-Jugend der SG Niederschopfheim und wird künftig beim SVN als Spielertrainer agieren. An seiner Seite steht dann Kälble, derzeit Co-Trainer beim SV Diersburg. Er war selbst über viele Jahre als Spieler für den SV Niederschopfheim aktiv.

„Ich freue mich, dass Marco sich dazu entschieden hat, die ersten Trainererfahrungen im Seniorenbereich bei uns zu sammeln. Marco hat im Jugendbereich über Jahre einen tollen Job gemacht – und ich bin mir sicher, dass er dies nun auch als Spielertrainer unserer zweiten Mannschaft tun wird. Stefan wird künftig die Mannschaft vom Spielfeldrand aus coachen und das Trainerteam mit seiner Erfahrung optimal ergänzen. Wir sind überzeugt, mit diesem Trainerduo eine optimale Lösung gefunden zu haben, um die zweite Mannschaft sportlich weiterzuentwickeln und junge wie erfahrene Spieler gleichermaßen zu fördern“, betont Sportvorstand Nicolas Braun in einer Mitteilung der Hohberger. Die zweite Mannschaft des SV Niederschopfheim steht aktuell in der Kreisliga A zwei Zähler über dem Strich.

In der Nachbarschaft kommt der Wechsel von Hofstetter zur neuen Saison nicht gut an, denn der 35-Jährige ist derzeit noch Stürmer des SV Oberschopfheim. „Der ein oder andere im Verein ist schon verärgert über den Abgang. Aber natürlich ist es der Wunsch des Spielers, diesen Schritt zu gehen. Er wollte immer gerne im Herrenbereich Trainererfahrung sammeln. Er wird uns auf dem Platz, aber auch als Figur im Verein fehlen, weil er immer auch einer ist, an dem sich unsere jungen Spieler orientieren“, sagt Reiner Fautz, Sportlicher Leiter des SVO, im Gespräch mit unserer Redaktion.

Hofstetter trug zuletzt zwar die Kapitänsbinde, aber der etatmäßige Spielführer Jonathan Riehle ist zur Rückrunde wieder fit und kann das Amt wieder ausüben. Für die Rückrunde hat sich Oberschopfheim derweil mit Julian Burg vom SC Durbachtal II verstärkt.