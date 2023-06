Was seit Tagen spekuliert wurde, ist nun Gewissheit: Der FC Holzhausen braucht einen neuen Cheftrainer. Pascal Reinhardt wechselt zum Ligakonkurrenten nach Großaspach.

Am letzten Spieltag der abgelaufenen Spielzeit war die SG Sonnenhof Großaspach in Holzhausen zu Gast. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, dass es das letzte Spiel von Pascal Reinhardt als Holzhauser Cheftrainer gewesen ist und die SGS sein neuer Arbeitgeber wird.

Freude bei den Verantwortlichen

Seit dem Freitagnachmittag ist dies fix. Der selbst ernannte „Dorfklub“ vermeldete die Verpflichtung des ehemaligen Profis auf seiner Homepage und erklärt in Person von Sportvorstand Michael Ferber: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Pascal Reinhardt unseren Wunschkandidaten für die Nachfolge von Laki Sbonias als Cheftrainer unserer SG verpflichten konnten. Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle bei den Verantwortlichen des FC Holzhausen, mit denen wir uns über einen Wechsel einigen konnten. Pascal hat in Holzhausen bereits erfolgreiche Arbeit geleistet und wertvolle Erfahrungen als Trainer gesammelt.“

Reinhardt dankt dem FCH

Auch Reinhardt kommt in der Mitteilung zu Wort und sagt: „Ich bin glücklich, dass es mit dem Wechsel zur SG geklappt hat und freue mich riesig auf meine neue Aufgabe. Gleichzeitig möchte ich mich aber selbstverständlich auch bei den Verantwortlichen des FC Holzhausen bedanken, dass sie mir diesen Schritt nach Aspach ermöglichen.“

Der Vizemeister startet am Montag mit der Vorbereitung auf die neue Spielzeit – der FC Holzhausen, der bereits seit dieser Woche wieder im Trainingsbetrieb ist, steht nun vorerst ohne Cheftrainer da.