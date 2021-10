1 Der Vorstand der Zimmerer-Innung mit dem neuen Obermeister Ernst Schleh (Sechster von links), seinem Vorgänger Dieter Stahl (Fünfter von links), dem Hauptgeschäftsführer des Landesverbands, Konstantin zu Dohna (Vierter von links) und Kreishandwerksmeister Alexander Wälde (rechts). Foto: Zimmerer-Innung

Zimmermeister Ernst Schleh aus Baiersbronn ist der neue Obermeister der Zimmerer-Innung Freudenstadt. Er wurde bei der Innungsversammlung einstimmig gewählt.















Kreis Freudenstadt. Für ihre Innungsversammlung hatten sich die Zimmerer eine besondere Kulisse ausgesucht. Die ehemalige Gaststätte Zur Linde in Schenkenzell-Vortal ließ mit ihrem historischen Charme die Herzen der Zimmerleute und insbesondere der Restauratoren im Zimmerer-Handwerk höher schlagen.

Neben den von Dieter Stahl moderierten Regularien und der Vorstellung des neuen Hauptgeschäftsführers des Landesverbands des Zimmererhandwerks Holzbau Baden-Württemberg, Konstantin zu Dohna, standen die Neuwahlen des Vorstands im Mittelpunkt der Versammlung.

Einstimmig gewählt wurde der 55-jährige Zimmermeister und Restaurator im Zimmerer-Handwerk Ernst Schleh aus Baiersbronn als Nachfolger von Dieter Stahl als Obermeister. Schlehs Funktion als Stellvertreter übernimmt der Freudenstädter Thomas Lieb. Reinhard Klumpp aus Freudenstadt und Stefan Schweizer aus Eutingen machen den Vorstand nach dem Austritt von Dieter Stahl und Claus Schwab wieder komplett. Für Richard Mönch folgt Dominik Reimann als Kassenprüfer neben Claus Kübler nach.

Alle weiteren Vorstandsmitglieder wurden in ihrem Amt bestätigt: Roland Haid aus Alpirsbach bleibt dem Vorstand als Lehrlingswart erhalten. Die weiteren im Amt bestätigten Vorstandsmitglieder sind Thomas Möhrle (Baiersbronn), Stefan Seidt (Alpirsbach) und Achim Wetzel (Eutingen). In einer unterhaltsamen Rede würdigte Ernst Schleh das Wirken seines Vorgängers Dieter Stahl. Schon früh hatte der Träger des Goldenden Handwerkszeichens nach insgesamt über 30 Jahren im Ehrenamt seinen Rückzug angekündigt.

25 Jahre war Stahl – liebevoll "OM" genannt – Obermeister der Zimmerer-Innung. Darüber hinaus ist Stahl bereits seit 1996 Mitglied im Vorstand der Holzbau Baden-Württemberg und seit 2005 im Vorstand der Kreishandwerkerschaft Freudenstadt, neun Jahre davon als erster stellvertretender Kreishandwerksmeister.

Die auf die Fakten folgenden Berichte über gemeinsame Erlebnisse sorgten für zahlreiche Lacher und weckten Erinnerungen an Versammlungen, Tagungen, Sitzungen, Seminare, Ausflüge und Ausfahrten, Stallwächterparty in Berlin und nicht zuletzt die legendären "Metzgersuppen" der Zimmerer-Innung.

Das Miteinander liegtdem neuen Obermeisterbesonders am Herzen

Abschließend schlug der neue Obermeister vor, den "charismatischen Typ, die Innungs-Ikone und Zimmermeister-Legende" zum Ehren-Obermeister zu ernennen. Stehende Ovationen aller Anwesenden machten die Abstimmung eigentlich überflüssig.

Sichtlich gerührt nahm Dieter Stahl die Ehrung und die entsprechende Urkunde an. Dazu gab es Geschenke der Innung und der Kreishandwerkerschaft, die Obermeister Ernst Schleh, Kreishandwerksmeister und stellvertretender Handwerkskammerpräsident Alexander Wälde sowie Geschäftsführer Sebastian Rother überreichten. Der neu gewählte Obermeister dankte für das in ihn gesetzte Vertrauen. Ernst Schleh hat schon mit 22 Jahren 1989 den elterlichen Betrieb übernommen, der nach dem Tod des Vaters gerade mal noch drei Mitarbeiter beschäftigte. Heute arbeiten 17 Vollzeit-Arbeitskräfte bei der Zimmerei Schleh GmbH.

Besonders am Herzen liegen dem neuen "OM" Kooperationen, das Miteinander und an einem Strang zu ziehen sowie das "Mähnscharing" (Entsendung von Mitarbeitern). Wenn die eigene Kapazität bei großen Aufträgen nicht reiche, gelte es, sich gegenseitig kollegial mit Material und Maschinen auszuhelfen, betonte er.

Das aktuell kolportiere "Ammenmärchen", Holz als Baustoff sei zu teuer, sei destruktiv. So sei der Holzpreis de facto zwischen 2005 und 2020 nicht gestiegen, während sich die Preise für andere Baustoffe und Löhne jeweils um nachweislich um drei Prozent pro Jahr erhöht hätten, hob Schleh hervor. Der Anteil des Holzpreises sei bei der Sanierung und im Neubau im Verhältnis zu den Gesamtkosten nicht ausschlaggebend. Im Übrigen stabilisiere sich der Holzpreis inzwischen wieder.

Konstantin zu Dohna belegte das mit Zahlen: In 120 Tagen wachse in deutschen Wäldern der gesamte jährliche Holzbedarf für 350 000 Eigentumswohnungen nach – in nur 45 Sekunden wachse genug Holz für ein Einfamilienhaus in Holzbauweise.

Gemeinsam mit Vorstandsmitglied Roland Haid und der Dorfgemeinschaft Reinerzau sorgte der "Martinshof" aus Kaltbrunn für das leibliche Wohl der Zimmerleute.