Wechsel in Urach

1 Mit den beiden ausscheidenden Mitgliedern zeigt sich der neue Uracher Ortschaftsrat (von links): Alexander Pahling, Bürgermeister Heiko Wehrle, Martin Schneider, Andreas Weißer, Markus Dannecker, Manuel Pfaff, Reinhard Kienzler, Mirjam Heizmann und Uli Kleiser. Foto: Hartmut Ketterer

Martin Schneider wird nach 20 Jahren an der Spitze des Ortschaftsrates verabschiedet. Die Wahl für seinen Nachfolger war einstimmig.









Markus Dannecker wird zum neuen Ortsvorsteher von Urach vorgeschlagen und Andreas Weißer zum Stellvertreter. So lautete das einstimmige Votum per Akklamation in der konstituierenden Sitzung. Bald soll der Vöhrenbacher Gemeinderat diese Abstimmung bestätigen. Dann sind die Uracher Vertreter offiziell im Amt.