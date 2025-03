1 Manfred Moosmann verabschiedete Ronja Hermann (Mitte) und begrüßte Selene Scheiber. Foto: Ziechaus

Als „geschätzte und kompetente Kollegin“ verabschiedete Ortsvorsteher Manfred Moosmann im Ortschaftsrat Ronja Hermann.









Seit Juni 2021 war sie in der Ortsverwaltung Tennenbronn tätig und hatte ihn zuverlässig unterstützt. In ihrer herzlichen Art habe sie auch Besuchern in der Ortsverwaltung geholfen. Ronja Hermann wird künftig im Bereich Tourismus in der Stadtverwaltung Schramberg arbeiten. Als ihre Nachfolgerin wird Selene Scheiber ihre Aufgaben in der Ortsverwaltung übernehmen.