Wechsel in Seelbach: Sarah Moser ist neue Leiterin der Nachbarschaftshilfe

Bei der Nachbarschaftshilfe Seelbach hat es nach 20 Jahren einen Führungswechsel gegeben.
Bei der Hauptversammlung haben die Mitglieder Sarah Moser einstimmig zur neuen Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe gewählt. Sie übernimmt das Amt von Helmut Patzelt, der nach 20 Jahren mit großer Anerkennung verabschiedet wurde. In seiner Amtszeit hat Patzelt den Verein maßgeblich geprägt sowie zahlreiche Projekte initiiert und begleitet. Dem Verein bleibt er weiterhin als Beisitzer erhalten und wird die neue Vorsitzende mit Rat und Tat unterstützen, wie zu hören war.