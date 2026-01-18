Wechsel in Seelbach: Sarah Moser ist neue Leiterin der Nachbarschaftshilfe

Bei der Hauptversammlung haben die Mitglieder Sarah Moser einstimmig zur neuen Vorsitzenden der Nachbarschaftshilfe gewählt. Sie übernimmt das Amt von Helmut Patzelt, der nach 20 Jahren mit großer Anerkennung verabschiedet wurde. In seiner Amtszeit hat Patzelt den Verein maßgeblich geprägt sowie zahlreiche Projekte initiiert und begleitet. Dem Verein bleibt er weiterhin als Beisitzer erhalten und wird die neue Vorsitzende mit Rat und Tat unterstützen, wie zu hören war.

2140 Einsatzstunden imVorjahr belegen, dass die Hilfe gebraucht wird „Soziale Themen liegen mir am Herzen“, sagte Moser in ihrer ersten Ansprache als Vorsitzende der Nachbarschaftshilfe. Die leiste eine wichtige Arbeit, die in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen werde.

Die neue Vorsitzende ist Mutter eines zweijährigen Sohnes, arbeitet als Industriefachfrau und ist die Ehefrau des Seelbacher Bürgermeisters Michael Moser. Durch dessen Amt habe sie bereits Einblicke in die Vereinsarbeit erhalten und freue sich nun auf die neuen Aufgaben, sagte sie. Wie wichtig die Arbeit des Vereins ist, zeigte dann der Bericht der Einsatzleiterin Sarah Hafenstein. Im vergangenen Jahr wurden demnach insgesamt 2140 Einsatzstunden geleistet. Besonders erfreulich sei, dass 2025 sechs neue Ehrenamtliche gewonnen werden konnten. Aktuell engagieren sich 17 Helferinnen und Helfer bei rund 40 Einsätzen. Die Unterstützung reichte von Hilfe bei der Alltagsbewältigung über Fahrdienste zum Einkaufen sowie zu Arzt-, Behörden- und Pflegeeinrichtungen bis hin zu Spaziergängen. Auch Gartenarbeiten wurden übernommen. Für das Jahr 2026 bleibt die wichtigste Aufgabe, weitere Helferinnen und Helfer für die ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen, wurde betont.

Ebenfalls auf der Tagesordnung standen Wahlen. Alle Amtsinhaber wurden bestätigt, abgesehen vom Posten des Vorsitzenden. Hier das Ergebnis: Vorsitzende Sarah Moser; weiterer Vorstand: Carola Laubenthal, Klaus Heuberger (katholische Kirchengemeinde), Anke Doleschal (evangelische Kirchengemeinde) und Bürgermeister Michael Moser; Rechnerinnen Rosa Fux, Karin Cannie; Schriftführerin Zlatka Kiryakova.