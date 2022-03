1 Jörg Stauss (von links) verlässt den Gemeinderat nach zwölf Jahren, Simone Effinger rückt bei den Freien Wählern für ihn nach. Oberbürgermeister Ralf Broß vollzieht am Mittwochabend den Wechsel. Er selbst ist dann ab Herbst auch nicht mehr da. Foto: Otto

Ein Charakterkopf, ein Freigeist mit Ecken und Kanten – so wurde Jörg Stauss am Mittwochabend bei seinem Abschied im Rottweiler Gemeinderat beschrieben. Der FWV-Stadtrat scheidet auf eigenen Wunsch aus. Simone Effinger rückt nach.















Rottweil - "So einfach lassen wir Sie nicht ziehen", meinte Oberbürgermeister Ralf Broß schmunzelnd angesichts der Tatsache, dass die Gemeindeordnung triftige Gründe für ein Ausscheiden verlangt. Dazu zählt auch, wenn der Bürger schon zehn Jahre dem Gemeinderat angehört hat. Jörg Stauss sitzt für die Freien Wähler bereits seit zwölf Jahren im Gremium. Der Gemeinderat stimmte dem Ausscheiden deshalb förmlich zu.

OB Broß hob hervor, was es für einen Selbstständigen wie Stauss, mit einem Geschäft in der Stadt bedeutet, trotzdem stets zu den vielen Sitzungen da zu sein. Das gelte natürlich für alle Berufstätigen, die dieses Ehrenamt ausüben. Broß dankte deshalb ausdrücklich für diese Bereitschaft, sich in den Dienst des Gemeinwohls zu stellen.

Er kennt und liebt seine Stadt

Stauss hatte sich bei der Wahl 2009 in seiner Bewerbung für mehr Kreativität, Kritik und Öffentlichkeit ausgesprochen – "und für weniger Mauscheleien", wie Broß erinnerte. Mauscheleien seien damals wie heute nicht zu erkennen, betonte der OB. Für Stauss’ kreative Ideen und kritischen Worte dankte er dem scheidenden Stadtrat. "Das Gremium hat von ihrem Erfahrungsschatz profitiert." Dies betreffe in erster Linie die Themen Innenstadt, Handel, Gastronomie, Verkehr und Parken – Themen, für die sich Stauss all die Jahre stark gemacht hatte, mit dem Ziel einer lebendigen Innenstadt. "Sie kennen und lieben Ihre Stadt und wissen, wo der Schuh drückt", so Broß, der zudem Stauss’ Engagement für die Jugend hervorhob.

Auch die Finanzpolitik sei ihm wichtig gewesen. Mit seiner Fraktion der Freien Wähler habe Stauss außerdem immer wieder versucht, mit den Bürgern in den Dialog zu treten. Und sicher, so Broß, sei er auch von vielen Kunden in seinem Laden in kommunalpolitische Diskussionen verwickelt worden. "Aber so soll es ja auch sein." Der OB vergaß dabei nicht zu erwähnen, dass so ein Amt nicht immer nur Freude macht. Man müsse auch viel Kritik einstecken. "Und Dankbarkeit ist manchmal Mangelware."

Die Stadt vorangebracht

Nach zwölf Jahren könne Stauss stolz darauf sein, die Stadt mit vorangebracht und wichtige Weichen für eine positive Entwicklung gestellt zu haben, so Broß, der seinen Dank stellvertretend für Verwaltung, Gemeinderat und Bürger aussprach und ein Geschenk überreichte.

Persönliche Worte fand dann Stauss’ Fraktionskollege Peter Schellenberg. Er verabschiedete einen Freund, dessen "geniale Kreativität" ihn immer wieder begeistere. Und würden alle in der Art wie Stauss es getan hat, Gebäude in der Innenstadt sanieren, "dann hätten wir kein Problem mit Leerstand mehr". Stauss sei ein Charakterkopf, ein Freigeist, gepaart mit einer "gewissen Sturheit" wenn es darum geht, seine Ziele zu verfolgen, so Schellenberg. Er hoffe, dass Stauss den Freien Wählern weiter verbunden bleibe.

Auf Stauss’ Platz nahm dann Simone Effinger aus Neufra Platz. Aufgrund des Wahlergebnisses der Kommunalwahl 2019 wäre Nicolas Merz der Nachrücker gewesen. Dieser lehnte jedoch aus beruflichen Gründen ab, ebenso wie der zweite Nachrücker Lucas Pollermann. Simone Effinger nahm das Amt an und wurde von Broß offziell verpflichtet.

Broß gibt Erklärung zum Weggang ab

Auch dass der OB selbst im Herbst "ausscheiden" wird und zum Städtetag geht, war am Mittwochabend Thema. Broß selbst gab eine Erklärung dazu ab, dankte für die zahlreichen Glückwünsche und betonte, dass das neue Amt als Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Ehre und Herausforderung zugleich sei. Der Gemeinderat werde am 18. Mai festlegen, wann Rottweil einen neuen Oberbürgermeister wählen wird.