Wechsel in Orschweier: Bernd Dosch als Ortsvorsteher abgewählt

Wechsel in Orschweier

1 Nach 17 Jahren wurde Bernd Dosch als Ortsvorsteher von Orschweier abgewählt. Foto: privat

Jannick Obergföll vom Bürgerforum wird wohl neuer Ortsvorsteher von Orschweier. Der bisherige Amtsinhaber unterlag.









Überraschend kam der Wechsel an der Spitze der Orschweirer Ortsverwaltung nicht. Schon unmittelbar nach der Kommunalwahl am 9. Juni hatte das Bürgerforum Anspruch auf das Amt angemeldet. Das Bürgerforum hatte ein weiteres Mandat hinzugewonnen und war mit fünf von acht Sitzen im Ortschaftsrat erneut stärkste Fraktion im neugewählten Gremium. Nun aber mit einer klaren Mehrheit an Sitzen.