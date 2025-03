Die Geschäfte und Gastronomen rund um Deutschlands größten Marktplatz und darüber hinaus laden auch in diesem Jahr wieder an zwei verkaufsoffenen Sonntagen sowie beim beliebten Sommernachtsshopping zum entspannten Bummeln, Stöbern und Genießen ein.

Wie gewohnt werden die verkaufsoffenen Sonntage im April und Oktober von einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm begleitet, heißt es in einer Mitteilung von Freudenstadt Tourismus.

Am Wochenende 12. und 13. April verwandelt sich der Obere Marktplatz in ein großes Freiluft-Autohaus: Bei der Neu- und Gebrauchtwagenschau präsentieren die ortsansässigen Händler eine Vielzahl an Neu- und Gebrauchtwagen, während die Geschäfte am Sonntag von 13 bis 18 Uhr mit besonderen Angeboten überraschen.

Sommernachtsshopping Anfang August

Am Freitag, 1. August, wird in Freudenstadt bis Mitternacht geshoppt. Beim Sommernachtsshopping laden die Händler mit Aktionen, Livemusik und guter Stimmung zu einem Stadtbummel bei besonderer Atmosphäre ein, heißt es in der Mitteilung.

Am Wochenende 4. und 5. Oktober findet der Kunsthandwerkermarkt statt und lädt zum Entdecken handgefertigter Schätze ein. Am Sonntag öffnen zudem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und locken mit verschiedenen Angeboten.

Nachdem die Organisation der Veranstaltungen 2024 übergangsweise von der Wirtschaftsförderung übernommen wurde, liegt die Planung der verkaufsoffenen Sonntage sowie des Sommernachtsshoppings nun in den Händen von Freudenstadt Tourismus.