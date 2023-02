1 Martina Hafner und Sohn Kevin Rieke stehen noch im alten Antlitz des Friseursalons. Foto: Hezel

Im Oberndorfer Friseursalon „Hairdressing Hafner“ stehen große Veränderungen an. Eine wurde bereits vollzogen. Am 1. Januar hat Martina Hafner den Stab an ihren Sohn Kevin Rieke übergeben. Der Salon hat aber auch im wörtlichen Sinn einen neuen Anstrich erhalten: die Geschäftsräume wurden renoviert. Dazu kommen ein neues Logo und ein neuer Name.

Am Freitag, 17. Februar, eröffnet offiziell „KR3-Friseure“. KR - das sind die Initialen des neuen Geschäftsführers Kevin Rieke. Die drei steht dafür, dass bereits in dritter Generation der Friseursalon von der Familie geführt wird. 1957 wurde das Geschäft von Martina Hafners Vater gegründet und sei somit der älteste Friseursalon Oberndorfs.

Von Anfang an in Familienhand

Trotz all der Neuerungen bleibt das Team unverändert. Dieses könnte aber in Zukunft anwachsen, denn Rieke plant ab dem nächsten Jahr auch Lehrlinge auszubilden.

Ein Grund für diesen Schritt sei der Fachkräftemangel: „Die Ausbildung macht mir Spaß“, so Rieke, „aber es ist auch wichtig, um gute Fachkräfte zu bekommen.“

1995 hat Martina Hafner den Betrieb von ihrem Vater übernommen. Dieser stand ihr dabei zur Seite. Und heute könne sie ihren Sohn mit ihrer Erfahrung unterstützen: „Wie das in einer Familie so ist.“

Friseurhandwerk ist ihr Traumberuf

Auch den Kunden bleibt Hafner erhalten. Bis heute sei das Friseurhandwerk ihr Traumberuf, wie die 60-Jährige berichtet: „Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als diesen Beruf.“ Dabei schätze sie vor allem den persönlichen Kontakt zu den Kunden, sie zu verschönern und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Umso mehr freut sie sich, dass sie sich jetzt allein auf das konzentrieren kann und die Büroarbeit von ihrem Sohn übernommen wird. „Ich arbeite jetzt zum Vergnügen“, sagt sie.

Lange und ausführliche Vorbereitung

Nachdem sich der heute 31-jährige Rieke 2008 dazu entschlossen hat, ebenfalls den Friseurberuf zu ergreifen, stand schon fest, dass er den Laden eines Tages übernehmen wird. Auf diese Aufgabe hat er sich ausgiebig vorbereitet. So habe er verschiedenste Betriebsführungsseminare besucht, sagt er. Seit zehn Jahren arbeitet er im Familiensalon.

Vor drei Jahren sei dann die Entscheidung getroffen worden, in 2023 den Wechsel umzusetzen. Der Umbau des Salons wurde dann vor etwa einem Jahr ins Auge gefasst. Die bisherige Einrichtung war 27 Jahre lang in Nutzung, die ein oder andere Gebrauchsspur war zu sehen. Daher wurde es Zeit für einen neuen Anstrich.

Ständige Weiterbildung ist Pflicht

Das Friseurhandwerk aber, so berichtet Rieke, habe er anders gelernt. Neben seinem Abschluss als Meister im Jahr 2015 qualifizierte sich der 31-Jährige zusätzlich als Colorist. Dabei handelt es sich um eine Zusatzausbildung, bei der der Umgang mit Färbetechniken intensiver erlernt werde.

„In diesem Beruf musst du dich immer weiterbilden“, erklärt Hafner. „Es gibt immer neue Schneidetechniken, neue Farben – du musst am Ball bleiben, damit du deinen Kunden immer das Neueste anbieten kannst.“ Und etwas Neues können die beiden am Freitag mit der Neueröffnung bieten.