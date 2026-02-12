Wechsel in Linach: Philipp Hättich steht als neuer Ortsvorsteher bereit
Philipp Hättich (links) wurde vom Linacher Ortschaftsrat als neuer Ortsvorsteher vorgeschlagen. Beschlossen wird der Amtswechsel aber erst in der Sitzung des Gemeinderates Ende März. Der amtierender Ortsvorsteher Robert Müller (rechts) gratulierte seinem designierten Nachfolger. Foto: Stefan Heimpel

Robert Müller will sein Amt niederlegen. Der Ortschaftsrat schlug nun einen Nachfolger vor. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.

Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats Linach am Mittwoch war der Wechsel des Ortsvorstehers: Wie bereits gemeldet will Ortsvorsteher Robert Müller sein Amt aus privaten Gründen abgeben. Im Vorfeld konnte aber bereits aus den Reihen des Ortschaftsrates ein Nachfolger gefunden werden. Vorgeschlagen wurde Philipp Hättich, seit der vergangeenen Kommunalwahl neu im Ortschaftsrat Linach vertreten. Bei der Abstimmung, die unter anderem von Nicole Quendt vom Wahlamt der Stadt protokolliert wurde, erhielt Philipp Hättich drei Ja-Stimmen, er selbst enthielt sich der Stimme. Die Abstimmung ist kein offizieller Beschluss, sondern ein Vorschlag an den Gemeinderat.

 

Gemeinderat ist am Zug

Denn gewählt werden Ortsvorsteher im Gemeinderat. Geplant ist dies in der Gemeinderatssitzung Ende April, so dass Philipp Hättich sein Amt zum 1. April antreten kann.

Neben einem Bauantrag für eine Stall-Erweiterung, die auch genehmigt wurde, gab es eine Nachfrage zum Thema zusätzliche Bushaltestelle. Hier erläuterte Robert Müller allerdings, dass dies nicht so einfach zu realisieren sei. Zuerst müsse in einer Verkehrsschau festgestellt werden, ob die gewünschte Bushaltestelle im Bereich der Kurve überhaupt möglich ist. Dabei machten die Ortschaftsräte deutlich, dass der Fußweg für die Kinder gerade in der Dunkelheit in diesem Kurvenbereich sehr gefährlich ist. Nach der Verkehrsschau muss dann noch das Nahverkehrsamt prüfen und zustimmen.

 