Wechsel in Linach: Philipp Hättich steht als neuer Ortsvorsteher bereit

1 Philipp Hättich (links) wurde vom Linacher Ortschaftsrat als neuer Ortsvorsteher vorgeschlagen. Beschlossen wird der Amtswechsel aber erst in der Sitzung des Gemeinderates Ende März. Der amtierender Ortsvorsteher Robert Müller (rechts) gratulierte seinem designierten Nachfolger. Foto: Stefan Heimpel Robert Müller will sein Amt niederlegen. Der Ortschaftsrat schlug nun einen Nachfolger vor. Das letzte Wort hat der Gemeinderat.







Link kopiert



Wichtigster Punkt auf der Tagesordnung des Ortschaftsrats Linach am Mittwoch war der Wechsel des Ortsvorstehers: Wie bereits gemeldet will Ortsvorsteher Robert Müller sein Amt aus privaten Gründen abgeben. Im Vorfeld konnte aber bereits aus den Reihen des Ortschaftsrates ein Nachfolger gefunden werden. Vorgeschlagen wurde Philipp Hättich, seit der vergangeenen Kommunalwahl neu im Ortschaftsrat Linach vertreten. Bei der Abstimmung, die unter anderem von Nicole Quendt vom Wahlamt der Stadt protokolliert wurde, erhielt Philipp Hättich drei Ja-Stimmen, er selbst enthielt sich der Stimme. Die Abstimmung ist kein offizieller Beschluss, sondern ein Vorschlag an den Gemeinderat.