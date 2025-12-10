Wechsel in Hüfingen: Politisches Urgestein verlässt den Gemeinderat

Egon Bäurer verlässt die Bühne der Kommunalpolitik. Über 21 Jahre hat er sich kommunalpolitisch engagiert. Sein Nachfolger im Gremium steht bereits fest.
Als der Hüfinger Gemeinderat im November die Schulsozialarbeit an der Lucian-Reich-Schule um eine halbe Stelle aufstockte, sprach Egon Bäurer für die CDU-Fraktion. Er machte deutlich, wie wichtig Schulsozialarbeit ist, hatte er doch als Rektor der Blumberger Realschule jahrelang von ihr profitiert: für die Schüler in schwierigen sozialen Verhältnissen, aber auch für das Kollegium.