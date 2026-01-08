Wechsel in Holzen: Jürgen Scherr ist der designierte Ortsvorsteher

Neuer Ortsvorsteher von Holzen und damit Nachfolger von Willi Weiß, der nach 21 Jahren aufgehört hat, soll Jürgen Scherr werden.
Einstimmig hat sich am Mittwochabend der Ortschaftsrat in seiner öffentlichen Sitzung im Beisein von 20 Zuhörern für Jürgen Scherr (56) als neuen Ortsvorsteher ausgesprochen. Jetzt muss noch der Gemeinderat Kandern diesen Vorschlag absegnen, was jedoch nur als Formsache gilt. Neuer stellvertretender Ortsvorsteher soll nach dem Votum des Ortschaftsrats Timo Riderle werden.