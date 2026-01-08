Wechsel in Holzen: Jürgen Scherr ist der designierte Ortsvorsteher

Neuer Ortsvorsteher von Holzen und damit Nachfolger von Willi Weiß, der nach 21 Jahren aufgehört hat, soll Jürgen Scherr werden.

Einstimmig hat sich am Mittwochabend der Ortschaftsrat in seiner öffentlichen Sitzung im Beisein von 20 Zuhörern für Jürgen Scherr (56) als neuen Ortsvorsteher ausgesprochen. Jetzt muss noch der Gemeinderat Kandern diesen Vorschlag absegnen, was jedoch nur als Formsache gilt. Neuer stellvertretender Ortsvorsteher soll nach dem Votum des Ortschaftsrats Timo Riderle werden.

Scherr, seit gut sechseinhalb Jahren stellvertretender Ortsvorsteher, freut sich über den einmütigen Vertrauensbeweis und will nach der Bestätigung durch den Gemeinderat mit „Tatendrang und Zuversicht“ seine neue, verantwortungsvolle Aufgabe angehen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.

In Holzen groß geworden

Jürgen Scherr, gelernter Industriemechaniker, ist hauptberuflich seit 40 Jahren bei der NSI Präzisionsdrehteile in Lörrach und seit einigen Jahren als Abteilungsleiter tätig. Er kennt das Storchendorf, in dem er groß geworden ist, aus dem Effeff. Und seit elfeinhalb Jahren engagiert sich der Vater von drei Kindern und Opa einer Enkelin kommunalpolitisch als Ortschaftsrat. Außerdem vertritt er die Interessen Holzens seit eineinhalb Jahren im Gemeinderat der Stadt Kandern, wo er der CDU-Fraktion angehört. „Die Parteizugehörigkeit spielt aber in einem Kommunalparlament keine große Rolle, da geht es vorwiegend um die Sache“, sagt der designierte Holzener Ortsvorsteher, der das „gute Klima“ am Ratstisch schätzt.

Hohes Stimmenergebnis

Der 56-jährige Kommunalpolitiker bringt sich schon seit vielen Jahren im intakten Dorfleben Holzens ein. Welchen Rückhalt Jürgen Scherr bei den Bürgern seines Heimatdorfs genießt, zeigen auch seine stets hohen Stimmenergebnisse bei den zurückliegenden Kommunalwahlen.

„Ich will den bewährten Stil meines Vorgängers Willi Weiß beibehalten und dabei auch den einen oder anderen neuen Akzent setzen“, umreißt Jürgen Scherr seine künftige Aufgabe. Er ist sich der Doppelbelastung von Beruf und Ehrenamt bewusst und übernimmt das Ortsvorsteheramt nur, wie er deutlich macht, weil ihm seine Frau Nathalie den Rücken freihalte.

Die funktionierende Dorfgemeinschaft will Scherr weiterhin „hegen und pflegen“ und als Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft Dorfmitte alles daransetzen, dass die Dorfmitte zum neuen Zentrum Holzens wird.

Ein wichtiges Anliegen ist es dem früheren Fußballer des FC Kandern und Betreuers der Alte Herren, auch die Dorfjugend verstärkt ins Gemeindeleben einzubinden. Und die unter der Ägide seines Vorgängers ins Leben gerufenen Dorfaktionen will Scherr in jedem Fall weiterführen. „Das ist eine tolle Sache.“

Erster Termin Ende Januar

Die nächste freiwillige Bürgeraktion, bei der unter anderem der Volleyballplatz grundlegend hergerichtet werden soll, ist für den 18. April terminiert. Der erste große Termin von Jürgen Scherr als neuer Ortsvorsteher wird der 24. Januar sein, wenn die traditionsreiche und weit über Holzen hinaus bekannte Brennholzversteigerung auf dem Behlen stattfindet. Dabei wird auch ein Wildschwein am Spieß gegrillt.