Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an.

Es ist nicht erst seit Ex-Kanzler Gerhard Schröder ein heikles Thema: Ex-Politiker in der Wirtschaft. Abhängigkeiten will man in Baden-Württemberg künftig verhindern. Wie stehen die Abgeordneten im Schwarzwald-Baar-Kreis zu diesem Thema?