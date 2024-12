Bad Herrenalber Adventsmarkt Fehlt hier die Weihnachtsatmosphäre?

Der traditionsreiche Adventsmarkt in Bad Herrenalb ging am zweiten und dritten Adventswochenende über die Bühne. Wobei unsere Redaktion auch kritische Stimmen von Besuchern hörte. Was ist dran? Bei der Stadt wurde deshalb mal nachgefragt.