Wechsel im Vorstand: CDU in Friesenheim setzt auf junge Köpfe

Junge Mitglieder übernehmen ab sofort Verantwortung im Vorstand des CDU-Gemeindeverbands Friesenheim. Klare Worte zur Demokratie prägten die auptversammlung.
In der Gemeinde etwas bewegen und junge Menschen für Politik begeistern – das ist der Anspruch, den der CDU-Gemeindeverband Friesenheim in Informationsveranstaltungen und Präsenz umsetzen möchte. Brigitta Schrempp und Michael Jäckle machten jungen Menschen im Vorstand Platz. Eike Bergner und Lea Zanger sind die neuen zweiten Vorsitzenden neben Jürgen Silberer. Aus der Arbeit im Gemeinderat berichtete Julius Haas. Einen Einblick in den Kreistag schenkte Alexander Schröder.