Wechsel im Vorstand: CDU in Friesenheim setzt auf junge Köpfe

In der Gemeinde etwas bewegen und junge Menschen für Politik begeistern – das ist der Anspruch, den der CDU-Gemeindeverband Friesenheim in Informationsveranstaltungen und Präsenz umsetzen möchte. Brigitta Schrempp und Michael Jäckle machten jungen Menschen im Vorstand Platz. Eike Bergner und Lea Zanger sind die neuen zweiten Vorsitzenden neben Jürgen Silberer. Aus der Arbeit im Gemeinderat berichtete Julius Haas. Einen Einblick in den Kreistag schenkte Alexander Schröder.

Der Vorsitzende Emanuel Engel dankte allen, die sich für die Kommunalpolitik einsetzen. All jenen, die sich 2024 an einem „fairen und umfangreichen Wahlkampf beteiligt haben und sich auch für ein Amt aufstellen ließen“. In Heiligenzell, Oberschopfheim und Schuttern war die CDU mit ihren Kandidaten die stärkste Kraft, stellte Engel fest. In den Ortsteilen Oberschopfheim und Schuttern engagierten sich zwei tatkräftige Ortsvorsteher, so Engel. „In Heiligenzell ging das Ergebnis leider anders aus“, bedauerte der Vorsitzende.

Vorsitzender würdigt Brigitta Schrempps Einsatz ganz besonders

Ganz kommentarlos wollte Engel dieses Ergebnis nicht hinnehmen und erklärte: „Die Demokratie ist unser höchstes Gut. Die Freiheit, Entscheidungen als Amtsträger nach dem eigenen Gewissen zu entscheiden und abzustimmen, gehören zu unserer parlamentarischen Demokratie.“ Weiter führte Engel aus: „Aber es gehört auch zum Respekt und Anstand, im Vorhinein offen miteinander zu reden und sich nicht hinter einer geheimen Wahl zu verstecken.“ Ausdrücklich und im Namen aller, dankte Engel Brigitta Schrempp „von ganzem Herzen für die Arbeit als Ortsvorsteherin von Heiligenzell. Du hast mit Leidenschaft neue Veranstaltungen ins Leben gerufen, den Ort und die Gemeinschaft zusammengeführt und so manchen Nachbarschaftsstreit geschlichtet.“ Viele Projekte habe sie engagiert verfolgt und den Verkauf des Josefshauses und dessen heutige Ausrichtung sowie die Erschließung des Neubaugebietes vorangetrieben, führte Engel aus und betonte: „Was Brigitta Schrempp in fünf Jahren bewegt hat, ist für mich beeindruckend und gebührt den allergrößten Respekt.“ Dankender Applaus kam aus der gesamten Versammlung.

Oft stehen Kommunalpolitiker in der Kritik

Engel dankte auch allen anderen, die es in die Gremien geschafft haben. Es sei nicht selbstverständlich, sich ehrenamtlich zu engagieren. Viel zu oft stünden die engagierten Mitglieder in der Kommunal- oder Kreistagspolitik in der Kritik und seien mancher Anfeindung ausgesetzt.

Der CDU-Gemeindeverband habe zu einigen Exkursionen in den vergangenen beiden Jahren 2024 und 2025 eingeladen. Besichtigt wurde das Unternehmen „SBS Holzbausysteme“ von Moritz Weschle im Friesenheimer Industriegebiet. Im Sommer informierten Jürgen Silberer, Charlotte Schubnell, Julius Haas und Roland Herzog bei einer Ortsbegehung im Kernort Friesenheim zu den Themen Wasserversorgung, Baugebiet Eschental und Ganztagsbetreuung an der Grundschule. Im Hintergrund wurden zudem wichtige Strukturen geschaffen.

Landtagswahl war Thema

Vor der Brust hat der Gemeindeverband den Landtagswahlkampf für die Landtagsabgeordnete Marion Gentges, den die Mitglieder engagiert unterstützen werden.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Emanuel Engel ist Vorsitzender; stellvertretende Vorsitzende für die Ortsteile: Lea Zanger (Oberschopfheim, Internetreferentin), Eike Bergner (Heiligenzell), Jürgen Silberer (Schuttern); Ewald Schaubrenner ist Schatzmeister, Stefanie Dörfler ist Schriftführerin, Lorenz von Haas ist Mitgliederreferent. Beisitzer sind: Michaela Nock, Tim Junele, Siegfried Greiner, Claudius Wurth, Mario Grothe, Maximilian Strauß, Oskar Kopf und Stephan Fischer. Kassenprüfer sind Achim Haag und Eberhard Braun.

Ehrungen

Der CDU-Gemeindeverband dankte seinem Ehrenvorsitzenden Roland Herzog für die 25 Jahre. Emanuel Engel betonte: „Was unser Ehrenvorsitzender geleistet hat, erreicht manches langjährige Mitglied nicht in 50 Jahren.“ Herzog habe den Verband nach vorne gebracht und sich für die Zusammenlegung der einzelnen Ortsverbände stark gemacht. Roland Herzog und Maria Bayer gehören der CDU seit 25 Jahren an.