Wechsel im Tor: Eugen Sokolov spielt für den SC Lahr erstmals seit September

Verbandsliga: Freiburger FC - SC Lahr 2:2 (2:1). Sekt oder Selters: Etwas dazwischen gab es beim SC Lahr in dieser Runde vor dem Sonntag nicht. Entweder das Team freute sich über drei Punkte oder ärgerte sich nach einer Niederlage. Nun wurden die Zähler in Freiburg geteilt.

Für die Hausherren war der Punkt zu wenig, um über dem Strich zu bleiben. Freiburg rutscht zurück in die Abstiegszone. Die Lahrer halten derweil zu dieser Gefahrenzone in der Tabelle weiter einen recht komfortablen Abstand.

Beim Blick auf die Aufstellung fand sich überraschend Eugen Sokolov statt Jona Leptig im Tor der Lahrer wieder. Er kam zu seinem vierten Liga-Einsatz in dieser Saison – obwohl Leptig fit war und auf der Bank saß. Sokolov hatte seit dem 28. September nicht mehr in einem Pflichtspiel für den SCL im Kasten gestanden.

Wechsel im Tor nicht verletzungsbedingt

„Jona ist schon die Nummer eins. Aber wir haben in der Winterpause besprochen, dass es zwischen ihm und Eugen eine offene Angelegenheit ist. Beide haben unterschiedliche Qualitäten und Eugen wird durchaus seine Einsätze bekommen. In Freiburg haben wir uns bewusst für ihn entschieden“, erklärt der Lahrer Co-Trainer Dino Piraneo im Gespräch mit unserer Redaktion.

Keine geplante Rotation, aber dafür im weiteren Spielverlauf eine glückliche Umstellung für die Lahrer, war die Auswechslung von Larsen Naletilic nach 25 Minuten. Für ihn kam der spätere Torschütze Dominik Kaufmann in die Partie. „Larsen hat signalisiert, dass er nicht so gut Luft bekommt und es besser wäre, ohne ihn weiter zu machen“, erklärt Piraneo. „Dominik ist gut in Form und hat nach seiner Einwechslung, nicht nur aufgrund seines Tores, direkt einen guten Einfluss auf das Spiel gehabt.“

Phase der Lahrer mit zu nachlässigen Abschlüssen

Mit dem Punkt konnte der SC Lahr schließlich recht gut leben. „Wir hatten eine Phase, in der wir den Sieg verdient gehabt hätten. Dann waren wir aber zu schlampig im Torabschluss. In der ersten Hälfte haben wir bei den Gegentoren Geschenke verteilt und Freiburg hat gut mitgespielt. Daher geht das Unentschieden in Ordnung“, bilanziert der Lahrer Co-Trainer.

Für die Lahrer bleibt nun nicht so viel Zeit wie gewohnt zum Verschnaufen. Schon am Freitagabend steht das kommende Spiel an. Gegner an der Dammenmühle ist ab 18 Uhr der SV Bühlertal. SC Lahr: Sokolov; Sö. Zehnle, Naletilic (25. Kaufmann), Fries (71. Wirth), Bross, Häußermann (75. Birkle), Allgaier, Kalt, Zeyer, Giedemann (75. Lehmann), Keita (46. Spoth). Tore: 0:1 Ernst (9./ET), 1:1 Pergjeqaj (23.), 2:1 Riggenmann (35.), 2:2 Kaufmann (46.).