Wechsel im Rathaus: Erste Kandidatin für Bürgermeisterwahl in Wembach

„Ich bin seit 16 Jahren Bürgermeister und war davor auch schon im Gemeinderat seit 1999. Somit fast mein halbes Leben... Zudem ist es nach 16 Jahren auch wieder schön, frischen Wind ins Rathaus zu bringen“, sagt Christian Rüscher auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Rathauschef von Wembach gibt sein Amt nun ab. Immerhin würden die Jugendlichen im Ort nur ihn kennen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Bereits im Januar hatte er den Gemeinderat über seinen Entschluss informiert (wir berichteten).

GVV-Mitarbeiterin bewirbt sich Die Stelle des ehrenamtlichen Bürgermeisters ist zum 1. November neu zu besetzen. Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 20. September, statt. Eine eventuelle Stichwahl findet am Sonntag, 4. Oktober, statt. Die Bewerbungsfrist für die Kandidaten auf das Bürgermeisteramt ist am vergangenen Samstag, 27. Juni, gestartet und gleich ist auch schon eine Bewerbung eingegangen: Meike Schelshorn, die im Rechnungsamt des GVV Schönau arbeitet, hat sich auf das Amt beworben, informiert Rüscher. Schelshorn war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 20. August, 18 Uhr.

Finanzielle Herausforderung

So viel ist schon mal klar: Der neue Bürgermeister hat mit großen Herausforderungen zu kämpfen. Galt die Gemeinde Wembach vor Jahren noch als finanzstärkste Gemeinde im GVV - und vermutlich auch als eine der finanzstärkeren im Landkreis - geht es ihr mittlerweile finanziell nicht mehr allzu gut. „Die Situation von unserem größten Gewerbeunternehmen wirkt sich natürlich auch auf die Gemeinde Wembach aus“, sagt Rüscher. Damit meint er Hella Innenleuchten Systeme und spricht damit die Auswirkungen auf Arbeitsplätze in der Gemeinde wie auch auf zurückgehende Gewerbesteuereinnahmen an. Der Automobilzulieferer hat wie viele andere Unternehmen in der Branche zu kämpfen. Und dennoch sagt Rüscher zuversichtlich: „Die Lage ist momentan immer noch schwierig, aber ich bin optimistisch für die Zukunft."