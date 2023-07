Einstimmig fiel die Entscheidung bei der öffentlichen Sitzung des Pfarrgemeinderats in Ettenheimmünster auf die bisherige Stellvertreterin Sybille Haßler. Als neuer Stellvertreter wurde Stefan Gieringer ebenfalls einstimmig gewählt.

Bei der vorherigen Sitzung hatte der bisherige Vorsitzende Jügen Bing bekanntgegeben, dass er wegen Krankheit kürzer treten müsse und deshalb seinen Vorsitz im Pfarrgemeinderat niederlege. Er müsse die Fülle der Aufgaben reduzieren. Die Tätigkeit als Pfarrgemeinderat und Stiftungsrat werde er weiter ausüben, sagte er. Bing dankte allen, die ihm in den acht Jahren seiner Tätigkeit als Vorsitzender begleitet und mit ihm gut zusammengearbeitet haben. Namens des Pfarrgemeinderats dankte Sybille Haßler für das große Engagement und die sehr gute Zusammenarbeit sowohl im Vorstand als auch mit dem Gremium und wünschte eine gute gesundheitliche Besserung.

Keine Anfragen an den Pfarrgemeinderat

Pfarrer Martin Kalt informierte, dass in den für „Anfragen an den Pfarrgemeinderat“ aufgehängten Briefkästen und unter der entsprechenden Mail-Adresse keine Fragen angekommen sind. Dieses Angebot bestehe aber weiterhin. Kalt lud die Gläubigen dazu ein, dieses zu nutzen, um so die Kommunikation zu stärken.

Jürgen Bing hört als Vorsitzender des Pfarrgemeinderats auf. Foto: Birkle

Für die neue Großpfarrei sind nun wichtige Grundlagen getroffen worden. Nun gelte es, so Pastoralreferentin Ann-Kathrin Wetzel, die künftigen Aufgaben und entsprechende Unterstützung zu erarbeiten. Dazu wurden und werden auf der Dekanatsebene Arbeitskreise für die neue Großpfarrei „Südliche Ortenau“ in Lahr gebildet. Gerade die Frage der zukünftigen Aufgabe der Gemeindeteams – einen Pfarrgemeinderat in bisheriger Form wird es nicht mehr geben – sei sehr vielfältig und müsse im Blick auf die neue Struktur gut vorbereitet sein.

Zwölf Arbeitskreise zur Kirchenentwicklung

Insgesamt zwölf Arbeitskreise wurden gebildet: Erstkommunion, Familienpastoral, Ehrenamt, Spiritualität, Jugendarbeit, Firmung, Liturgie, Kranken- und Trauerpastoral, Taufpastoral, Gemeindeteam, Ehepastoral und Öffentlichkeitsarbeit. Mit diesen Arbeitskreisen sollen Basisgrundlagen für die Kirchenentwicklung erarbeitet werden. Es sei ein wichtiges Ziel, in und mit diesen Arbeitskreisen die Menschen zu erreichen und in die Themen miteinbeziehen, so Wetzel. Pfarrer Kalt berichtete, dass neben einem zentralen Pfarrbüro für die südliche Ortenau in Lahr, der Wunsch besteht, dass auch vor Ort in den bisherigen Kirchengemeinden ein Pfarrbüro in der Fläche bestehen bleiben soll. Das zentrale Lahrer Pfarrbüro wird gleichzeitig vor allem als Dienstleistungsbereich des dortigen Leitenden Pfarrers mit allen Aufgaben einer zentralen Verwaltung fungieren. Die bisherige Verrechnungsstelle wird aufgelöst, da die entsprechenden Aufgaben vom zentralen Pfarrbüro übernommen werden. Eine übergeordnete Verwaltung werde zusätzlich auf regionaler Ebene in Offenburg etabliert.

Detailfragen sind noch zu klären

Viele Detailfragen, so ergab eine Fragerunde im Gremium, seien noch offen, so auch nach den Kirchenbüchern und den daraus erforderlichen Auskünften. Ettenheim sei bisher schon durch die Seelsorgeeinheit gut aufgestellt und ist bereit, auch in Zukunft die Gläubigen bestmöglich auf dem Weg zu 2030 zu begleiten.

Dankfest 2023

Pfarrer Martin Kalt berichtete, dass Überlegungen für das diesjährige Dankefest im Werden sind. So soll es als neues Angebot dieses Jahr an einem Freitagabend Mitte oder Ende November mit einem „Improtheater“ zum Auftakt gestaltet werden. Der Veranstaltungsort wird noch abgesprochen.