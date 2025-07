Mit der altersbedingten Amtsniederlegung von Susanne Schneider, Gründerin, Vorsitzende und langjährige Leiterin des vereinseigenen Tierheims – dem „Schlatthof“ – erfahre der Verein einen tiefgreifenden, aber behutsam vorbereiteten Wandel, teilt die Tierschutzinitiative mit.

„Susanne Schneider hat mit beispiellosem Engagement, unbeirrbarem Idealismus und enormer persönlicher Investition in den vergangenen drei Jahrzehnten einen Ort geschaffen, der weit über die Grenzen Oberndorfs hinaus als Zuflucht für Tiere in Not gilt“, so die neu gewählte stellvertretende Vorsitzende Gina Bruscella.

Was heute vielen selbstverständlich erscheint, war das Ergebnis eines langen, steinigen Wegs. Der Traum eines eigenen Tierschutzhofs war zu Beginn eine Idee gegen viele Widerstände: Die Suche nach einem geeigneten Grundstück glich einer Odyssee, Genehmigungen mussten erkämpft, finanzielle Risiken privat gestemmt werden.

Nachfolger sind schon lange mit an Bord

Doch Susanne Schneider ließ sich nicht beirren. Sie gründete den Verein Menschen für Tiere und mit ihm den „Schlatthof“ in Boll. Unter Schneiders Leitung seien „zahllose Tiere aufgenommen, gepflegt, versorgt und in liebevolle Zuhause vermittelt.“

Mit dem Rückzug Susanne Schneiders aus dem aktiven Vorstand wurde dieser neu aufgestellt. Vorsitzende ist jetzt Anke Stöhr, die bisher als stellvertretende Vorsitzende wirkte und den Verein aus dem Inneren heraus kennt. Ihr zur Seite steht Gina Bruscella, die seit mehr als 15 Jahren mit großem Einsatz ehrenamtlich tätig ist. Doris Lang, die den Vorstand seit langem ergänzt, bleibt dritte Vorsitzende.

Der „Schlatthof“, wie der Verein liebevoll genannt wird, wird damit nicht nur weiterbestehen, sondern kann sich auch in neuer Form entfalten – auf dem soliden Fundament, das seine Gründerin mit viel Kraft und Leidenschaft gelegt hat. „Der Schlatthof lebt vom Engagement vieler“, betonen die Verantwortlichen.

Hilfe ist gerne gesehen

„Ob bei der Versorgung der Tiere, bei handwerklichen Arbeiten, beim Gassigehen, bei der Öffentlichkeitsarbeit oder durch Ideen für neue Projekte – jede helfende Hand ist willkommen.“ Interessierte, die sich vorstellen können, einen Teil ihrer Zeit für Tiere in Not zu investieren, können sich jederzeit melden.